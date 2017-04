Forum dei Musulmani Laici/ Nasce il “partito dell’Islam”

Preghiera in una moschea

FORUM DEI MUSULMANI LAICI, FIRMATO IN ITALIA IL PRIMO PATTO CON L'ISLAM (OGGI, 6 APRILE 2017) - E' nato oggi il “Forum dei Musulmani Laici”, un movimento che vuole contrastare la politicizzazione della religione e la visione dell’Imam come unico rappresentante del mondo islamico. Il primo Movimento dei laici musulmani in Italia è stato presentato oggi alla Camera dei Deputati, come riporta La Stampa, da Maryan Ismail, politica e attivista italo-somala. Il “Forum dei Musulmani Laici” intende promuovere una visione civica e laica dell'Islam e l'attivista spiega che “si candida a dare voce a quella stragrande maggioranza di laici musulmani, che sono fedeli ma che non si riconoscono negli Imam che vanno a parlare in tv o che sono interlocutori delle Istituzioni”.

La visione dell’Imam come unico rappresentante del mondo musulmano è “un errore perché l'Islam non ha vertici come i vescovi per la Chiesa”, sottolinea Maryan Ismail. L'Islam laico quindi chiede di avere più voce e di essere ascoltato dalle istituzioni in Italia così come avviene in altri paesi. Il nuovo Movimento punta poi a dialogare non solo con il Governo italiano ma anche con l’Unione Europea, le Nazioni Unite e la Lega Araba. La nascita del “Forum dei Musulmani Laici” segue a quella, avvenuta nei mesi scorsi, della piattaforma online della “Costituente islamica”: il nuovo Movimento ha già in programma un appuntamento nazionale in autunno.

© Riproduzione Riservata.