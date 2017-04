Primarie Pd 2017/ Risultati, Renzi non molla: “contano solo i voti”. Intanto Orlando… (oggi 6 aprile)

Risultati Primarie Pd 2017, Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI UFFICIALI: RENZI, “NON MOLLO E NON MOLLERÒ DOPO IL VOTO (ULTIME NOTIZIE) - Esce oggi la discussa intervista di Matteo Renzi su Panorama, accompagnata dall’anticipazione per cui alle Prossime Primarie Pd, qualora arrivasse la sconfitta dell’ex premier ci sarebbe stato immediato ritiro dalla vita politica. «Non è vero, non mollo e non mollerò mai, non l’ho nemmeno pensato», sono le parole di un ironico Matteo Renzi nei confronti dell’amico giornalista Andrea Marcenaro che su Panorama ha pubblicato invece una versione non condivisa dall’intervistato candidato segretario. Un Renzi che non se ne va (e che tra l’altro sarà molto difficile vedere perdere, vedendo i risultati delle Primarie nei circoli Pd) e un Renzi che rilancia la sua linea politica non solo interna al partito: «Con la Merkel - racconta in un altro passaggio - ho discusso. La flessibilità, con buona pace di Mario Monti, non ce l'hanno regalata, ce la siamo presa con fatica, e con quella per la prima volta la sinistra ha abbassato le tasse». Sul fronte delle primarie, nonostante le critiche per numeri e iscrizioni ricevute nell’ultima settimana, l’ex premier incalza gli avversari e i detrattori: «Restano un forte messaggio per certificare il consenso di un leader. Sarei per farle a livello europeo». E poi ancora, «Tanti giornali e tanti professori ce l'hanno con me? Contano zero, sono i voti che contano».

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI UFFICIALI: ORLANDO “DIFFICILE RENZI PREMIER CON PROPORZIONALE” (ULTIME NOTIZIE) - Ha perso la prima parte del congresso e delle Primarie Pd, ma il ministro Andrea Orlando a Otto e mezzo su la7 ha provato a rilanciare sia la sua posizione e proposta all’intero Partito Democratico e sia ha punzecchiato il suo ex premier sulla effettiva possibilità che possa poi essere rieletto premier. «Mi pare complicato che Matteo possa essere rieletto presidente del Consiglio», ha detto Orlando a Lilli Gruber l’altra sera. «Andiamo verso una riproporzionalizzazione del sistema e se si fa una coalizione non è detto che il leader del partito diventi leader della coalizione». Secondo la disamina del Guardasigilli, la reale possibilità che il candidato segretario fiorentino possa vincere le elezioni Nazionali è assai complicata e su questo proverà a puntare anche nelle prossime settimane di campagna elettorale verso le Primarie ai gazebo del prossimo 30 aprile. «Gentiloni è più bravo di Renzi come premier così come indicato dalla nostra costituzione, cioè primus inter pares che fa lavorare molto la squadra, lavora sui dossier. Renzi è stato un leader importante che ha proceduto a strappi».

