SALVATORE TORRISI “SCOMUNICATO” DA ALFANO/ Caso Affari Costituzionali: “se resta presidente via da Ap”

SALVATORE TORRISI “SCOMUNICATO”: CASO AFFARI COSTITUZIONAL, ALFANO “SE RESTA PRESIDENTE VIA DA AP“ - Un vero e proprio caso politico che rischia di portare ad una crisi di governo: Salvatore Torrisi, la sua elezione a presidente della Commissione Affari Costituzionale avvenuta ieri mina le fondamenta della maggioranza di governo. Membro e senatore di Alternativa Popolare, è stato eletto dopo una manovra poco chiara delle opposizioni e di alcune parti del governo in Commissione, sotto accusa Mdp, Ap e alcuni non-renziani nel Pd. Doveva infatti essere eletto Pagliari, docente costituzionalista in area Pd-Renzi, che avrebbe garantito i prossimi mesi di lavoro sulla fondamentale Legge Elettorale per poter andare alle urne. L’elezione di Torrisi invece ha alzato un polverone facendo intervenire, in serie, Orfini, Rosato, e in maniera indiretta anche lo stesso Renzi definito “imbufalito” per la gestione di Gentiloni sull’intera vicenda - «ma cosa fa? Come si può andare avanti così?» - avrebbe detto l’ex premier ai suoi fedelissimi. Il tentativo di chiusura del caso politico (probabilmente suggerito dallo stesso Presidente del Consiglio), è arrivato ieri sera dallo stesso segretario di Ap, Angelino Alfano che con una sorta di ultimatum manda scomunica diretta al suo “soldato”. «Torrisi, che è persona stimata - ha detto Alfano - mi ha chiesto 24 ore per rifletterci. Ma visto che si tratta di una questione di principio è chiaro che una sua permanenza alla presidenza è incompatibile con Ap». Gli alfaniani rilanciano anche con un avvertimento al Pd: «noi siamo stati leali e abbiamo votati Pd in Commissione, non ci stiamo alle illazioni di Orfini: Se qualcuno cerca pretesti per far cadere il governo e andare al voto anticipato lo dica chiaro». Ma dunque, chi ha “tradito” il dettame della maggioranza con l’elezione del mezzo “scomunicato” Stefano Torrisi?

SALVATORE TORRISI “SCOMUNICATO”: CASO AFFARI COSTITUZIONALI, IL SENATORE “TROVINO SOLUZIONE E MI DIMETTO” - Oggi ha parlato direttamente il principale protagonista di una semi-crisi di Governo accaduta ieri in Affari Costituzionali: Stefano Torrisi, il grande capro espiatorio eletto forse a sua insaputa presidente della Commissione, non ci sta al gioco al massacro e replica anche al suo diretto Segretario di Ap. «Dimettermi? Io l'ho detto ad Alfano, come agli amici e colleghi del Pd: trovate una soluzione alternativa e io passo. Ma se non c’è…», lui rimane, in soldoni. Poi rilancia con una punzecchiatura allo stesso Renzi, affermando a telecamere accese «se Renzi apre la crisi per la mia elezione, il Paese gli ride dietro». Lui ribadisce di essere uomo d’equilibrio e che manderà avanti come da programma i provvedimenti di governo, «di più cosa devo fare?», rilancia il combattivo senatore centrista. Lui dice di aver votato come da copione il designato Pagliari, «come da accordi di maggioranza, ma i numeri parlano chiaro, alla maggioranza sono mancati forse sei voti. Non i nostri, comunque». Insomma, in immenso caso politico che nasce da una piccola se non impercettibile inezia: Renzi avrà davvero il coraggio di far saltare il banco dopo il caso-Torrisi?

