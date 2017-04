Sondaggi elettorali politici di Emg: astensione boom, il 40% non va a votare

Sondaggi elettorali politici, voto alle urne (Foto LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, ASTENSIONE AL 40% (OGGI 6 APRILE 2017) - E' alta la percentuale di italiani che si dichiarano astenuti, secondo gli ultimi sondaggi elettorali politici, se si andasse oggi al voto. In base ai dati della rilevazione di Emg Acqua per La7, rilevazione condotta dal 31 marzo al 2 aprile scorso, quasi il 40% degli italiani è deciso a non recarsi alle urne. Ha indicato infatti che si asterrà dal votare il 39.8% degli elettori intervistati. A questa percentuale deve poi essere sommata quella degli elettori indecisi, tutti coloro cioè che non hanno ancora individuato il partito al quale assegnare la propria preferenza. In questo caso si tratta del 16.5% degli italiani. E' un dato significativo quello degli indecisi indecisi visto che i partiti devono tener conto anche di questa fetta di elettori quando sarà avviata la campagna elettorale per le elezioni politiche: l'obiettivo per ciascun movimento sarà infatti quello di convincere il più possibile chi ancora non ha le idee chiare.

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: PRIMARIE PD, RENZI OLTRE IL 60% (OGGI 6 APRILE 2017) - Si avvicinano sempre di più le Primarie del Partito Democratico e i sondaggi elettorali politici danno ancora Matteo Renzi, il segretario uscente, in pole position per la vittoria. Anche gli ultimi sondaggi condotti da Emg Acqua per La7, realizzati dal 31 marzo al 2 aprile scorso, indicano Renzi in testa sugli sfidanti. L'ex segretario Pd ed ex premier raccoglie, in base ai dati di questa rilevazione, vola al 67.6%, staccando di gran lunga gli avversari. Gli altri due candidati alle Primarie Pd infatti, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, raccolgono rispettivamente il 19.0% e il 13.4% delle preferenze. Il voto è previsto il prossimo 30 aprile e qualche giorno prima, il 26, è in programma su Sky un confronto tv fra i tre candidati che chiuderanno così la campagna elettorale. Sarà sicuramente un'occasione per Renzi, Orlando ed Emiliano, per cercare di raccogliere il consenso degli elettori che si dichiarano ancora indecisi: si tratta, secondo questi ultimi sondaggi, del 18.6%.

