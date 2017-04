I sondaggi elettorali politici di Euromedia: rimonta Pd su M5S?

Sondaggi elettorali, intenzioni di voto (Foto LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, RIDOTTO DISTACCO M5S-PD? - E' diminuito il distacco tra il M5s e il Pd? A detta dei risultati degli ultimi sondaggi elettorali di Euromedia Research sì: ci sarebbe infatti meno di un punto percentuale di differenza tra le intenzioni di voto degli italiani nei confronti di M5s e Pd. Secondo la rilevazione condotta per l'Osservatorio Politico Euromedia Research, nel periodo dal 24 al 25 marzo scorso, se si tenessero oggi le elezioni politiche, il 26,7% degli italiani voterebbe per il Movimento 5 stelle mentre il Partito Democratico arriverebbe al 25,9%. Il Pd deve fare i comunque anche i conti con i nuovi movimenti nati dalla scissione della sinistra interna. Queste ultime rilevazioni elettorali fanno emergere che Articolo Uno-Movimento democratico e progressista raccoglierebbe il 3,3% delle intenzioni di voto mentre altri partiti di centrosinistra (POSSIBILE+PISAPIA+altri) arriverebbero al 2,0%. Sinistra Italiana si attesterebbe al 3,1%. Per quanto riguarda i partiti di centrodestra ecco quali sarebbero le percentuali di preferenze da parte degli elettori: Forza Italia-Berlusconi il 14,0%, Lega Nord-Noi con Salvini il 13,8%, Fratelli d’Italia-Meloni-AN il 5,3%, Alternativa Popolare-Alfano +UDC l'1,8%.

RILEVAZIONI ELETTORALI POLITICI: PRIMARIE PD, RENZI AL 66% - Sono oggetto degli ultimi sondaggi elettorali anche le prossime Primarie Pd. Dopo le dimissioni di Matteo Renzi, gli elettori saranno chiamati a scegliere il prossimo segretario del Partito Democratico, domenica 30 aprile. Secondo i dati degli ultimi sondaggi elettorali realizzati dall'Istituto di ricerche Bidimedia - Bi3 dal 30 marzo al 3 aprile scorso, l'ex segretario è in pole position per la riconferma alla carica e vola al 66% dei consensi, stracciando i due avversari. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando raccoglie infatti il 23% delle preferenze degli italiani intervistati mentre il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano si ferma solo all'11%. Sembra quindi, in base ai risultati di questi ultime rilevazioni, che Renzi non abbia rivali alle Primarie del Pd. Gli elettori potranno esprimere il proprio voto dalle ore 8 alle ore 20: chissà se qualcuno cambierà idea sul candidato da votare dopo il confronto tv tra Renzi, Orlando ed Emiliano, in programma il prossimo 26 aprile su Sky per la chiusura della campagna elettorale.

