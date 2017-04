CONVENZIONE NAZIONALE PD/ Diretta streaming video, Renzi-Orlando-Emiliano lanciano i programmi (Primarie 2017)

Convenzione Nazionale Pd (LaPresse)

CONVENZIONE NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO: RENZI, ORLANDO ED EMILIANO PRESENTANO I PROGRAMMI (PRIMARIE 2017) - In questi minuti prende inizio la Convenzione Nazionale del Pd, l’ultimo step ufficiale prima delle Primarie e Congresso del Partito Democratico la domenica 30 aprile 2017. A Roma presso l’Hotel Ergife - il medesimo dove si è tenuta l’ultima Assemblea Nazionale dem prima della scissione di Bersani e D’Alema - si tiene a partire dalle 10 (ma il consueto ritardo di questi appuntamenti non ha ancora fatto cominciare ufficialmente i lavori) dove sono attesi le tre squadre a supporto dei candidati che oggi vengono “lanciati” ufficialmente. Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano saranno presenti per poter presentare i loro programmi, la loro candidatura con tre discorsi programmatici. Non solo, ogni esponente della loro mozione interverrà per iniziare ufficialmente la campagna elettorale interna al Partito Democratico ed esterna verso le piazze delle prossime due settimane. La sfida è ovviamente a Renzi, con Orlano ed Emiliano che partono in netto svantaggio e che dovranno iniziare già da oggi a provare il lungo e difficile lavoro di ricucitura con la base per strappare i favori del pronostico all’ex premier. Appuntamento in questi minuti con la presentazione delle liste e con tutti i tre candidati che saliranno a turno sul palco dell’Hotel Ergife, la Convenzione Nazionale ha inizio.

CONVENZIONE NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO: LE TAPPE DI OGGI (PRIMARIE 2017) - Si potrà seguire la Convenzione Nazionale del Pd anche in diretta streaming video dal sito dell’Unità Tv ed embeddato qui sotto per seguire passo dopo passo la presentazione delle liste dei tre candidati segretari alle prossime Primarie del 30 aprile. L’iter e le tappe della giornata di oggi sono scandite da alcuni importanti passaggi formali e legati allo stesso statuto del Partito Democratico: si tratta del terzo atto del Congresso (votazioni circoli e Convenzioni Provinciali i primi due, ndr) con in apertura il Presidente dell’Assemblea Nazionale Matteo Orgini che metterà ai voti per costituire una Presidenza di Convenzione. Tale nomina avrà il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori, con un rappresentante per ciascuna candidatura in campo (Renzi, Orlando ed Emiliano i tre candidati segretari in competizione). A quel punto saranno comunicati i risultati ufficiali delle Primarie Pd nei circoli ufficializzando di fatti i candidati alla Segreteria del partito, con tutti e tre che hanno superato la soglia limite del 5% per poter accedere alla contesa del prossimo 30 aprile. Terza fase della Convenzione Nazionale di oggi sarà quella centrale del dibattuto: i delegati del Pd avranno modo di intervenire sostenendo ciascuno il candidato che appoggiano e al termine si terranno anche gli interventi dei tre candidati Renzi, Orlando ed Emiliano. Infine, essendo l’ultimo passaggio ufficiale prima delle Primarie Nazionali di fine aprile, oggi verranno limate le varie squadre che comporranno le liste a sostegno delle candidature: termine ultimo fissato per la presentazione domani entro le ore 18 con la consegna presso le Commissioni Regionali per il Congresso. È una fase delicata e importante perché da queste liste verranno eletti i 1000 delegati che interverranno all’Assemblea Nazionale del Pd successiva alle Primarie che dovrà ratificare la scelta popolare ed eleggere il nuovo segretario di partito.

