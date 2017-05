RISULTATI PRIMARIE PD 2017/ Renzi è il nuovo segretario: trionfo oltre il 70%, Gentiloni ora rischia?

Primarie Pd, Matteo Renzi (LaPresse)

RISULTATI PRIMARIE PD 2017, RENZI È IL NUOVO SEGRETARIO: BATTUTI ORLANDO ED EMILIANO (OGGI 1 MAGGIO) - Matteo Renzi non ha vinto, ha stravinto le Primarie Pd come ampiamente pronosticato, ma con una novità in più, ovvero un’affluenza di poco superiore ai due milioni che segna la mancata crisi che tanti, quasi tutti preannunciavano. Certo, meno voti rispetto al passato, ma tenendo conto di scissioni, fallimenti di referendum e crescita netta del M5s (che tre anni fa non aveva la base di oggi) si può dire che il risultato di queste Primarie Pd è comunque da registrare come positivo per il centrosinistra e per lo stesso Partito Democratico. I dati reali e definitivi verranno presentati nell’Assemblea Nazionale di domenica prossima dove Matteo Renzi sarà ufficialmente rivestito della carica - per la seconda volta consecutiva - di segretario dem. Oltre il 70% per l’ex premier, 21,1% per Andrea Orlando e 7,8% per Emiliano (che ricordiamo in Liguria e in Lombardia correva “appiedato” e non solo per quel brutto infortunio ad inizio campagna elettorale). Dopo aver ringraziato avversari e popolo delle primarie, ieri sera al Nazareno ha parlato il nuovo segretari dem: «Ho imparato che questo non è un partito personale. Quando centinaia di migliaia di persone votano, come si fa a dire che questo è il partito di una persona?». Secondo Renzi ora parte una nuova storia, «non una rivincita di quella vecchia», tende a precisare per evitare “vendette” o “incaponimenti” su questioni passate e ormai finite. «Vogliamo fare una grande coalizione con i cittadini - spiega - non con partiti che alla fine non rappresentano nemmeno se stessi. Abbiamo il compito storico di non lasciare l'Italia nella palude». Chiusura ovviamente “alla Renzi”, con un misto di ottimismo e propagandismo ormai consueto, «Se saremo in grado di lasciare agli altri il monopolio della paura, del complottismo e della disperazione, daremo significato a chi oggi, saltando il ponte, ha dato fiducia al Partito Democratico».

RISULTATI PRIMARIE PD 2017, RENZI È IL NUOVO SEGRETARIO: NUOVI RISCHI PER GENTILONI? (OGGI 1 MAGGIO) - Orlando ed Emiliano hanno riconosciuto la sconfitta con un largo distacco dal vincitore delle Primarie Pd per mesi punzecchiato e attaccato: «Larga vittoria di Renzi, gli ho già telefonato per augurargli buon lavoro. Ora insieme - ha aggiunto il ministro della Giustizia dopo i risultati quasi ufficiali - per battere la peggior destra del Paese. Sono convinto che partito costruirà il centro sinistra». Il Governatore della Puglia invece pensa a mandare un messaggio forse più duro, anche se riconosce la larga sconfitta: «Renzi sia custode dei valori costitutivi del centrosinistra, sono certo che sente il momento particolare». C’è un passaggio però del discorso fatto da Renzi ieri al Nazareno che qualche complottista sibillino non ha potuto non notare e riguarda il grande traghettatore di questa fase convulsa del Partito Democratico, quel Paolo Gentiloni che ha ereditato il governo nel peggior momento del suo Pd: «grazie a tutte le amiche e gli amici che lavorano nel governo del Paese a iniziare da Gentiloni, a cui va tutto il sentimento della nostra vicinanza e amicizia. Ci attendiamo molto da tutti voi che lavorate nel governo e lavoreremo al vostro fianco con molta convinzione». Quel “ci aspettiamo molto da voi” rischia di mettere qualche piccola ombra e rischio nell’immediato futuro di questo governo che idealmente nel 2018 troverà conclusione naturale della sua legislatura. Con un Renzi di nuovo legittimato da buoni voti e di nuovo alla guida del Partito, il premier sarà “punzecchiato” per avanzare proposte e riforme di marca più renziana o verrà lasciato in pace fino alla fine della legislatura?

