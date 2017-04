ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI/ Ixè, recupero Pd sul M5s: Grillo ‘cala’ e non ha la maggioranza

Sondaggi elettorali politici (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, CHE RECUPERO DEL PD! - I sondaggi politici elettorali come sempre vanno tenuti con buona considerazione ma non come fossero parole “divine”: le stime e le rilevazioni variano ovviamente a seconda delle settimane e dei fatti politici intervenuti. Di certo però, i dati pubblicati da Ixè appena prima delle Primarie Pd (e dunque con i dem ancora senza leader nominato) mostrano un grande recupero del Partito Democratico nei confronti del primo partito nel Paese, ancora il Movimento 5 Stelle. Grillo “scricchiola” in termini numerici, almeno stando ai sondaggi di Ixè, e il calo dei grillini è abbastanza netto sotto il 30%. Vedendo la classifica delle intenzioni di voto, si scopre dunque un M5s al 28,4%, in calo e senza maggioranza anche qualora vincesse le elezioni politiche. Dietro bene il Pd che sale al 27,3%, con le forze della destra che non sfondano - Lega Nord al 12,9%, Forza Italia al 12,6%, Fratelli d’Italia al 4,6% di preferenze - e quelle della sinistra che invece tengono ancora un margine di voti che potrebbero diventare interessanti qualora ci fossero le eventuali “coalizioni” post-voto. Sinistra Italiana al 2,4% e sopratutto Mdp al 3,7%, un cuscinetto di 6-7% di preferenze che potrebbero fare da ago decisivo per la bilancia elettorale.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: FIDUCIA LEADER, GENTILONI BATTE RENZI - Un probabilmente vincente alle Primarie Pd Matteo Renzi non può festeggiare troppo: i sondaggi che rilevano la fiducia nei maggiori leader italiani non lo vedono infatti al momento in una posizione di comando e di potere, anzi, tutt’altro. Stando agli ultimi sondaggi politici elettorali diffusi da Ixè in questi giorni, si scopre infatti che il “leader” silenzioso e non scelto, Paolo Gentiloni, convinca di più come premier e all’interno del Pd; il 29% reputa con fiducia la figura dell’attuale presidente del Consiglio, battendo il 26% di Renzi che sebbene rimanga il secondo leader più in fiducia in Italia non sfonda minimamente e cala dopo essere stato per mesi superiore al 30%. Male comunque gli altri leader, specie quelli del M5s: Salvini a Meloni infatti inseguono i leader Pd con il 20 e il 19%, mentre Luigi Di Maio al 19% e Beppe Grillo al 17% (pari merito con Silvio Berlusconi) non sfondano a livello di fiducia personale.

