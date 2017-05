Ultimi sondaggi elettorali e politici/ Ixè, Renzi vince le primarie e ‘recupera’ su Gentiloni

Sondaggi, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: FIDUCIA LEAER, RENZI SI AVVICINA A GENTILONI - Nelle ultime rilevazioni dei sondaggi Ixè si scopre che Matteo Renzi dopo le Primarie Pd vinte - nella settimana decisiva che lo ha rimesso in sella al Pd legittimato da un nuovo bagno di voti (seppure ovviamente inferiore a quello preso alle Europee del 2014) e con nuovo “potere” di incidenza sulla maggioranza di Governo - si è anche avvicinato all’amico-successore Paolo Gentiloni nella fiducia nei leader settimanalmente sondata dall’istituto Ixè. L’esito degli intervistati vede il duo dem al comando, con a netta distanza l’altro duo a Cinque Stelle che a livello di fiducia personale continuano a non convincere gli elettori sondati da ormai qualche mese a questa parte. Matteo Renzi prende il 29% in fiducia personale, secondo solo a Paolo Gentiloni al 31%: dietro l’abisso, con Luigi Di Maio al 21% e al 16%, in netto calo, di Beppe Grillo. Per quanto riguarda il centrodestra è Matteo Salvini a raccogliere la palma di “preferito” dal popolo di elettori, con il 19%, davanti al 17% di Giorgia Meloni e al 18% di Silvio Berlusconi.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: PRIMARIE PD, LE RILEVAZIONI HANNO FATTO CENTRO - Quello che va riconosciuto, va detto: i sondaggi elettorali e politici attorno alle Primarie Pd per una volta hanno confermato i pronostici della vigilia. È vero, la vittoria di Renzi era ampiamente pronosticatile, eppure i dati numerici precisi che hanno accompagnato l’intera campagna elettorale pre-Primarie sono stati rispettati praticamente in pieno per tutti e tre i candidati segretari. Renzi ha vinto infatti con il 71% dei voti, Orlando sconfitto con il 19,5% ed Emiliano con il 10,5%: nelle medie di voti prima delle urne di domenica i maggiori sondaggisti italiani avevano concordato praticamente su tutto, azzeccando in pieno il pronostico. L’ex premier era dato infatti al 71,4%, il Ministro della Giustizia al 18,7% e il Governatore della Puglia al 9,8%: a voler fare i pignoli, i sondaggi si erano “fidati” più di Emiliano e meno di Orlando ma stando all’interno di un consueto e normale errore statistico, le previsioni sono state confermate. Ora Renzi torna alla guida del Pd e da qui si apre un capitolo assolutamente molto più complesso da prevedere e che porterà l’Italia fino alle prossime elezioni Nazionali.

