SONDAGGI POLITICI/ Centrodestra compatto? Salvini è il leader, ma Berlusconi..

Sondaggi politici, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (LaPresse)

SONDAGGI DEMOS, FIDUCIA LEADER: GENTILONI IN CATTEDRA - I sondaggi prodotti da Demos indicano un grado di fiducia nei leader politici italiani leggermente diverso dalle ultime indicazioni raccolte nelle ultime settimane: il trend che continua a crescere vede il premier Paolo Gentiloni sempre più stimato dagli elettori e sempre più “rivale” di Renzi che invece di contro vede diminuire la sua forza di persuasione e fiducia non solo tra gli elettori dem ma in generale sull’elettorato. I sondaggi prodotti mostrano infatti che il 45% degli intervistati considera il presidente del Consiglio il politico di maggiore fiducia, in netta crescita. Renzi invece paga ancora le varie difficoltà interne e di comunicazione, pagando dazio addirittura contro Matteo Salvini (36%) e Giorgia Meloni (35%), con la sua fiducia in discesa al 32%. Sale e di molto Giuliano Pisapia, al 30% e Silvio Berlusconi al 29%, forti degli ultimi successi “comunicativi” ed “elettorali”, rispettivamente. Maluccio i leader M5s: Di Maio al 29%, Grillo al 24%, davanti ad Alfano che non va oltre al 24% e Roberto Speranza di Mdp al 16%.

SONDAGGI IXÈ, CENTRODESTRA: E IL NUOVO LEADER È…. - Tra gli ultimi sondaggi prodotti da Ixè si prova ad approfondire il complesso mondo interno al centrodestra: secondo gli elettori, dopo il buon successo alle Elezioni Comunali, chi dovrebbe divenire il vero leader della coalizione, sempre ammesso che venga redatta per le prossime elezioni Politiche? O meglio, chi attualmente si può dire essere il vero centro decisionale nel complesso mondo della nuova destra? Gli elettori intervistati dal sondaggio non hanno dubbi e indicano con un “doppiaggio” piuttosto deciso la leadership di Matteo Salvini contro Berlusconi e tutti gli altri possibili leader. Il 40% infatti ritiene che il segretario della Lega Nord sia il vero “centro di gravità”, mentre il 20’% crede ancora in Berlusconi padre moderatore e fondatore del centrodestra; Giorgia Meloni all’8% non viene ritenuta probabile alla guida, mentre un 30% indica in nessuno di questi tre leader il ruolo di scettro unico. Riuscire però a capire chi vi sia “oltre” questi tre nomi ad oggi è molto difficile, i prossimi mesi dovranno far svelare gli eventuali “candidati”…

© Riproduzione Riservata.