TERZA GUERRA MONDIALE/ Onu, passa il bando delle armi atomiche: ma i Paesi Nato disertano…

Terza guerra mondiale, Corea del Nord (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE: ONU, OK A TRATTATO SU BANDO ALLE ARMI ATOMICHE - L’Onu ha adottato il trattato sul bando alle armi atomiche nucleari: 122 Paesi che firmano un Sì per evitare possibili “terze guerre mondiali” ma con un “enorme” problema in seno alle stesse Nazioni Unite. I Paesi Nato infatti, dagli Usa in poi, non si sono presentati al voto di New York, come protesta contro un provvedimento considerato “ingenuo” rispetto alle emergenze e problemi globali che dal Medioriente fino alla Corea del Nord spaventano la stessa Comunità Internazionale. «Obiettivi ingenui e irraggiungibili, soprattutto in un momento in cui la Corea del Nord vuole lanciare missili nucleari contro quello che ha definito i suoi nemici», spiegano gli ambasciatori degli Stati Uniti indirizzando l’accusa verso il Palazzo di Vetro. Un solo contrario, l’Olanda, guarda caso l’unico Paese Nato presente al voto sul bando delle armi nucleari. Le maggiori potenze mondiali sono tutte contrarie al bando visto che non permetterebbe di avere un “ruolo” di potere e possibile ricatto rispetto alle varie situazioni pericolose sorte come focolai anche in questi ultimi mesi. Ad aggiungersi all’estrema debolezza del trattato (e purtroppo anche dell’Onu, ndr) il rimanere della clausola, il famoso articolo 17, per cui ogni Paese può «recedere in caso di eventi straordinari legati all’oggetto del trattato che abbiano compromesso gli interessi supremi».

COREA DEL NORD, “GLI USA CI PROVOCANO, RISCHIO DI SCONTRO NUCLEARE” - Per capire come il trattato sulle armi nucleari rimarrà purtroppo un elemento “ingenuo” in un mondo che non ne vuole sapere della pace, possiamo leggere le dichiarazioni del regime coreano contro gli Stati Uniti, giusto di qualche ora fa. Altro che bando delle armi atomiche, la possibilità di una guerra mondiale nucleare è tenuta come possibile ipotesi da Kim Jong-un: «le esercitazioni di Usa e Giappone nel Pacifico potrebbero scatenare una guerra nucleare. Gli Usa affermano che dispiegheranno bombardieri strategici nella penisola coreana, un gesto folle, come giocare ad accendere il fuoco su un deposito di munizioni», spiega il Rodong Sinmun, il principale quotidiano nordcoreano asservito al regime. Scontro con gli Stati Uniti, minacce ed ultimatum, c’è di tutto negli organi ufficiali del partito comunista di regime: «un banale errore di interpretazione errata potrebbe causare lo scoppio di una guerra nucleare, il che si scatenerebbe una nuova guerra mondiale». Il tutto mentre all’Onu approvano il bando alle armi nucleari: Stati Uniti e Corea del Nord disertano e come loro tutte le principali potenze mondiali…

© Riproduzione Riservata.