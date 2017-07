Sondaggi Politici/ Governo M5s-Salvini-Meloni: tra ‘utopia’ e numeri (alla Camera ci sono)

Sondaggi Politici, Camera dei Deputati (LaPresse)

SONDAGGI EMG ACQUA, SEGGI CAMERA: GOVERNO M5S-LEGA, I NUMERI CI SONO… - Se si guardano i numeri dei sondaggi politici prodotti da Emg Acqua in questi giorni sulla possibile situazione delle alleanze per il governo, si può osservare come M5s, Lega Nord e Fratelli d’Italia insieme avrebbero 314 seggi, due in meno del limite per avere un governo. In sostanza, ad oggi, sarebbero le uniche forze che assieme potrebbero formare un esecutivo: Pd, sinistre e autonomie insieme fanno 217 seggi, il centrosinistra allargato ad Ap non aggiungerebbe seggi, mentre le Larghe Intese con patto Berlusconi-Renzi si guadagnerebbero 284 seggi, ma ancora troppo poco per una maggioranza. Idem per il centrodestra compatto, con “solo” 225 seggi nel calcolo di Emg Acqua. Dunque, i “sovranità-populisti-antiEuro” potrebbero essere ad oggi le uniche forze in grado di formare un governo. I numeri ci sono, le possibilità reali invece sono come ben sapete prossime allo zero…

EMG ACQUA, INTENZIONI DI VOTO: SALE IL CENTRODESTRA - I sondaggi espressi da Emg Acqua per il tg La7 hanno riportato le ultime intenzioni di voto pubblicate dopo le ultime elezioni Amministrative: le posizioni non sono cambiate di molto, anche se cresce e non poco il centrodestra che guadagna con tutti i partiti coinvolti e vincenti nel turno di Comunali almeno un buon 1% netto. Il Movimento 5 Stelle e il Pd restano i primi partiti nel Paese, anche se ormai praticamente appaiati con il 27,4% dei grillini che mettono il muso avanti di pochissimo sui rivali del Pd, al 27,1%. I dati verso le prossime elezioni Politiche esprimono poi la crescita netta delle forze di centrodestra (che se stessero insieme guadagnerebbero non il 40% ma comunque il primo posto come lista, ndr): Forza Italia al 13,6%, Lega Nord al 14,3% e Fratelli d’Italia al 5,1%. Negli altri partiti i risultati rimangono invece piuttosto stazionari, con il Mdp al 3,5%, Alternativa Popolare al 2,4%, Sinistra Italiana al 2,1% e altri partiti insieme farebbero il 4,5%.

