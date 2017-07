TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, riprende il dialogo con gli Usa?

Terza guerra mondiale, Corea del Nord (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, COREA DEL NORD: RIPRENDE DIALOGO CON USA? - Clamorosa svolta negli equilibri/scontri da guerra mondiale tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord: con una importante intervista rilasciata da Suzanne DiMaggio, massima esperta Usa di nucleare e già negoziatore tra i colloqui informali avvenuti in passato tra Casa Bianca e Pyongyang, la svolta potrebbe essere vicina. «In ipotesi per il regime di Kim Jong-un un cambiamento di rotta e una ripresa di alcuni contatti per eventuali dialoghi futuri»: l’intervista rilasciata da DiMaggio per il South Cina Morning Post è di quelle fragorose, specie in un momento dove lo scontro sembra essere massimo tra le due potenze, con Cina e Russia che hanno cercato di entrare nella disputa limitando l’offensiva degli Stati Uniti, con risultati miseri finora.

«La Corea del Nord starebbe prendendo seriamente in considerazione un cambiamento di rotta, indirizzandosi verso la distensione dei rapporti con gli Usa»: secondo l’esperta diplomatica, Kim avrebbe raggiunto questa posizione dopo il test intercontinentale che ha avuto buon successo, guadagnandosi in questo modo nuovo potere negoziale rispetto ai rivali e odiati americani. DiMaggio dà allora qualche consiglio agli stessi Stati Uniti, chiamati ora alla possibile svolta storica: «La migliore scommessa sarebbe quella di concentrarsi sulla prevenzione per evitare ulteriori sviluppi delle capacità dei missili intercontinentali di Pyongyang, ad esempio attraverso un accordo che sospenda test nucleari e missilistici».

CRISTIANI PERSEGUITATI: LOMBARDIA, “ROMPERE IL MURO DEL SILENZIO” - Dal Medioriente alla Corea del Nord, dall’Africa fino all’Asia centrale: le guerra e i conflitti spesso vedono atroci e purtroppo “silenziose” persecuzioni religiose. I numeri delle associazioni e ong umanitarie mondiali da anni spiegano come i cristiani siano i maggiormente perseguitati per la loro fede e in questi mesi di forti tensioni in molte zone del mondo dove da anni vengono perpetrate indegne e immani persecuzioni, la situazione non è certo migliorata. «Le persecuzioni nei confronti di coloro che fanno parte di comunità religiose e, in particolare, nei confronti dei cristiani stanno crescendo non solo in quelle zone del mondo colpite da conflitti e oppresse da regimi totalitari che non rispettano le minoranze. Secondo un recente rapporto sono stati 215 milioni i cristiani perseguitati nel 2016 in oltre 50 paesi dove la fede è concretamente un pericolo per la propria incolumità»: questo ha riferito ieri il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando il lavoro dell’Osservatorio sulle minoranze religiose e sul rispetto della liberà di fede, istituito dal governo italiano ieri a Roma. «L’Osservatorio monitorerà le condizioni delle minoranze religiose nel mondo per rafforzarne la tutela e formulerà proposte per attività di sensibilizzazione, in coordinamento con la rete diplomatica all'estero» spiega il ministro degli Esteri Angelino Alfano.

A presiederlo sarà Salvatore Martinez, presidente della fondazione vaticana "Centro internazionale Famiglia di Nazareth”; «I casi più eclatanti sono stati riscontrati in Nigeria, Egitto, Corea del Nord, India e Messico per citare solo alcuni esempi, ma oltre alle violenze e alle stragi. Sono in incremento nel mondo segnali preoccupanti di oppressione, come la profanazione delle Chiese e di luoghi sacri, insieme a discriminazioni in atto nei confronti delle minoranze religiose», conclude Cattaneo sottolineando come la libertà religiosa sia uno dei punti chiave per poter iniziare ad instaurare nel mondo un accordo, un segno positivo verso la fine dei conflitti politico-sociali.

© Riproduzione Riservata.