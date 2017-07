Sondaggi Politici/ Governo, Renzi vs M5s? No, è Gentiloni il rivale…

Sondaggi politici, premier Paolo Gentiloni (LaPresse)

SONDAGGI IXÈ, FIDUCIA LEADER: GENTILONI BATTE TUTTI - Nei sondaggi prodotti da Ixè sulla fiducia nei principali leader politici italiani, si può osservare in prima battuta un dato: in vista delle prossime elezioni, siamo così certi che il popolo dem appoggi in tutto e per tutto il candidato-segretario Matteo Renzi? Stando infatti alle intenzioni di voto e ai sondaggi di questi ultimi tre mesi, il premier entrato dalla porta di servizio dopo la crisi politica del 4 dicembre, sembra sempre più in lizza per un ruolo di prestigio anche in futuro, è infatti il primo leader per preferenze e fiducia degli elettori. Questo potrebbe cambiare o meno qualcosa all’interno del Pd, stante la faticosa tenuta di Renzi a livello di democrazia interna del partito. I dati del sondaggio sono molto chiari: Gentiloni al 35%, Matteo Renzi al 27%, e gli altri tutti dietro, dimostrando come proprio il premier-amico sia il peggior “spauracchio” per le prossime elezioni in casa Renzi. Matteo Salvini al 24%, Luigi Di Maio al 21%, Berlusconi al 18%, Meloni al 16%, lo stesso gradimento per Beppe Grillo in caduta libera come semplice fiducia personale.

INTENZIONI DI VOTO CENTRODESTRA: E IL NUOVO LEADER È…. - Tra gli ultimi sondaggi prodotti da Ixè si prova ad approfondire il complesso mondo interno al centrodestra: secondo gli elettori, dopo il buon successo alle Elezioni Comunali, chi dovrebbe divenire il vero leader della coalizione, sempre ammesso che venga redatta per le prossime elezioni Politiche? O meglio, chi attualmente si può dire essere il vero centro decisionale nel complesso mondo della nuova destra? Gli elettori intervistati dal sondaggio non hanno dubbi e indicano con un “doppiaggio” piuttosto deciso la leadership di Matteo Salvini contro Berlusconi e tutti gli altri possibili leader. Il 40% infatti ritiene che il segretario della Lega Nord sia il vero “centro di gravità”, mentre il 20’% crede ancora in Berlusconi padre moderatore e fondatore del centrodestra; Giorgia Meloni all’8% non viene ritenuta probabile alla guida, mentre un 30% indica in nessuno di questi tre leader il ruolo di scettro unico. Riuscire però a capire chi vi sia “oltre” questi tre nomi ad oggi è molto difficile, i prossimi mesi dovranno far svelare gli eventuali “candidati”…

© Riproduzione Riservata.