SONDAGGI POLITICI/ Fiducia & Governo: Gentiloni è il vero ‘nemico’ di Renzi

Sondaggi politici, premier Paolo Gentiloni

SONDAGGI PIEPOLI: FIDUCIA LEADER, GENTILONI STRACCIA TUTTI

I sondaggi politici espressi dall’Istituto Piepoli sulla fiducia nei principali leader del nostro Parlamento esprimono un lotta intestina all’interno del principale partito nel Paese: Matteo Renzi ha come unico e vero nemico interno, in termini di popolarità e fiducia, altro che Orlando o Emiliano, nessun Franceschini o Cuperlo e nemmeno gli scissionisti Bersani, Speranza o D’Alema. È Paolo Gentiloni ad essere incoronato dagli italiani come primo politico per fiducia, se si escluse il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al 58% di fiducia nel sondaggio stilato da Piepoli. Il premier in “sordina” raccoglie non pochi consensi, con il 45% di fiducia, nettamente più forte del 31% di Matteo Renzi, di fatto fermo a quella soglia ben prima della sua Caporetto il 4 dicembre 2016. Inseguono Luigi Di Maio al 28%, Matteo Salvini al 25%, Beppe Grillo al 20% e Berlusconi al 18%, in costante fissa nonostante la vittoria alle Amministrative. Calano i grillini rispetto ad un mese fa, ma sale la Lega con il bagno di fiducia dopo il caso-Ius Soli.

EMG: PD-M5S IN TESTA, MA IL CENTRODESTRA..

Nei sondaggi e intenzioni di voto espressi da Emg Acqua per il Tg La7, si scopre come in testa vi siano ancora gli stessi partiti, Pd e M5s, ormai distanti davvero pochissimi punti percentuali. Ma la novità è determinata dal centrodestra, visto che è sempre più in crescita dopo le ultime Amministrative e con l’annuncio fatto da Berlusconi secondo cui “mai un governo con Renzi” l’ipotesi di coalizione resta sempre più forte. M5s al 27,2%, Pd al 26,7%, in recupero, ma con il problema forte delle alleanze possibili e della maggioranza: in termini di coalizioni infatti il centrodestra fa un ottimo risultato se si aggiungono i voti di Lega Nord (14,8%), Forza Italia (13,8%) e Fratelli d’Italia, al 5,1%. Se ci aggiungiamo il partito di Alfano al 2,4%, la possibile coalizione di governo potrebbe effettivamente vedere in vantaggio il centrodestra, senza avere però ancora i numeri minimi alla Camera. Articolo 1 Mdp al 3,7%, Sinistra Italiana al 2,1% e altri partiti al 4,2%, sempre secondo le ultime intenzioni di voto prodotte da Emg.

