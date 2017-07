Sondaggi Politici/ “Aiutiamoli a casa loro”: il ‘Renzi leghista’ non dispiace…

Sondaggi Politici, Matteo Renzi (LaPresse)

I sondaggi sui migranti e lo ius soli in queste settimane spopolano e rappresentano un ottimo “polso della situazione” per i partiti politici e per le varie forze politiche nei mesi decisivi per la formazione dei programmi politici in vista delle prossime Elezioni nel 2018. È stato chiesto nel sondaggi specifico compiuto da Termometro Politico se vanno accolti i migranti che arrivano con i barconi dall’Africa: la risposta degli elettori intervistati è abbastanza netta e vede sposare in “toto” lo slogan di Salvini, Grillo e ultimamente anche di Matteo Renzi, «aiutiamoli a casa a loro». Il 37,7% infatti dice che vorrebbe impedire lo sbarco per invece sostenere l’aiuto sulle coste libiche; sul 34,87% non è d’accordo con l’accoglienza se non per i veri rifugiati politici (anche se ammettono che il salvataggio in mare non lo negherebbero a nessuno). Il 16,5% è invece d’accordo con l’accoglienza sulle nostre coste perché è in posto il dovere morale di salvare vite umane, il 9,4% invece afferma di voler sussidiare i migranti arrivati specie se hanno sofferto per “colpa nostra”, ovvero la vendita delle armi e il colonialismo dell’Occidente.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ULTIME NOTIZIE E INTENZIONI DI VOTO

FERRARI-NASI: COSA SUCCEDE SE RENZI NON HA I NUMERI

Ma se alle prossime elezioni politiche, il Pd non riuscisse ad avere i numeri per governare (cosa alquanto probabile, stando agli ultimi sondaggi elettorali), cosa potrebbe succedere per il complicato e diviso partito di Matteo Renzi? I sondaggisti di Ferrari-Nasi hanno rivolto questa domanda agli elettori del Pd che con sorpresa hanno dato in maggioranza, seppur non clamorosa, una risposta inattesa: il 10% sceglie l’alleanza con il M5s per tenere fuori il centrodestra dal governo, convince molto di più invece l’alleanza con Forza Italia per un nuovo Patto del Nazareno (27%) in modo da avere larghe intese contro i grillini. Ma è il 39% a ritenere che al netto di questi numeri alle prossime elezioni, Renzi dovrebbe scegliere di rimanere all’opposizione piuttosto che avere un governo con forze non legate alla storia del centrosinistra. La vera domanda, questa davvero insondabile, è a questo punto cosa farebbe davvero il segretario del Partito Democratico…

© Riproduzione Riservata.