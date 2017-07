Sondaggi Politici/ Governo senza ‘numeri’? Elettori Pd, “Renzi stia all’opposizione”

Sondaggi Politici, Camera dei Deputati (LaPresse)

Ma se alle prossime elezioni politiche, il Pd non riuscisse ad avere i numeri per governare (cosa alquanto probabile, stando agli ultimi sondaggi elettorali), cosa potrebbe succedere per il complicato e diviso partito di Matteo Renzi? I sondaggisti di Ferrari-Nasi hanno rivolto questa domanda agli elettori del Pd che con sorpresa hanno dato in maggioranza, seppur non clamorosa, una risposta inattesa: il 10% sceglie l’alleanza con il M5s per tenere fuori il centrodestra dal governo, convince molto di più invece l’alleanza con Forza Italia per un nuovo Patto del Nazareno (27%) in modo da avere larghe intese contro i grillini. Ma è il 39% a ritenere che al netto di questi numeri alle prossime elezioni, Renzi dovrebbe scegliere di rimanere all’opposizione piuttosto che avere un governo con forze non legate alla storia del centrosinistra. La vera domanda, questa davvero insondabile, è a questo punto cosa farebbe davvero il segretario del Partito Democratico…

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: LE ULTIME INTENZIONI DI VOTO

INDEX: FIDUCIA LEADER, GRILLO BATTE RENZI E SALVINI

I sondaggi di Index Research stupiscono questa settimana, specie per quanto riguarda la fiducia nei principali leader politici del Paese. Se infatti per praticamente tutti gli istituti di sondaggi e analisi politiche, Beppe Grillo è dato in caduta libera e con sempre meno fiducia sull’elettorato italiano, a vedere questo sondaggio sembra esattamente il contrario. È stato chiesto quanta fiducia viene stimata attorno ai principali protagonisti della politica e in vista delle prossime Elezioni Politiche il M5s non solo festeggia come prima lista nel Paese ma anche come primo leader stimato. 24% per il fondatore M5s che batte così i “due Matteo”: Renzi e Salvini al 23%, cui seguono il giovane grillino Di Maio (21%) e il redivivo Berlusconi al 17%. Pari merito con il Cavaliere anche Giorgia Meloni, mentre per Bersani e Pisapia, “speranze” per la sinistra extra Pd, i dati indicano rispettivamente un 14% e un 11%.

© Riproduzione Riservata.