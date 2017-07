Sondaggi Politici/ Fiducia Leader: è Grillo l’anti-Matteo, ko Renzi & Salvini

Sondaggi Politici, Beppe Grillo (LaPresse)

I sondaggi di Index Research stupiscono questa settimana, specie per quanto riguarda la fiducia nei principali leader politici del Paese. Se infatti per praticamente tutti gli istituti di sondaggi e analisi politiche, Beppe Grillo è dato in caduta libera e con sempre meno fiducia sull’elettorato italiano, a vedere questo sondaggio sembra esattamente il contrario. È stato chiesto quanta fiducia viene stimata attorno ai principali protagonisti della politica e in vista delle prossime Elezioni Politiche il M5s non solo festeggia come prima lista nel Paese ma anche come primo leader stimato. 24% per il fondatore M5s che batte così i “due Matteo”: Renzi e Salvini al 23%, cui seguono il giovane grillino Di Maio (21%) e il redivivo Berlusconi al 17%. Pari merito con il Cavaliere anche Giorgia Meloni, mentre per Bersani e Pisapia, “speranze” per la sinistra extra Pd, i dati indicano rispettivamente un 14% e un 11%.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: INTENZIONI DI VOTO E ULTIME NOTIZIE

IXÈ: ELETTORI CENTRODX CONTRO IL “RIENTRO” DI ALFANO

Interessante un sondaggio prodotto da Ixè in questi giorni dove viene osservato e chiesto agli elettori del centrodestra cosa ne pensino degli eventuali ritorni nella casa del centrodestra a pochi mesi dalla fine della Legislatura. Dopo il “rientro” dell’ex ministro Costa e del sottosegretario Cassano, l’ex Ncd e ora Alternativa Popolare rischia di perdere nuovi pezzi, con Berlusconi e Brunetta che “spingono” Alfano a creare la quarta gamba del centrodestra in seno alla futura coalizione (dopo Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia). Ma gli elettori sono d’accordo? Per il 25% degli elettori “generali” il rientro di Alfano è una ipotesi consigliata, mentre per il 57% è un’opzione da non prendere in considerazione. Se però si va a vedere i risultati del sondaggio sugli elettori del centrodestra, allora le cifre diventano ancora più dure per Angelino Alfano e AP, con il 16% favorevole e il 79% del tutto contrario.

© Riproduzione Riservata.