SONDAGGI POLITICI/ Centrodestra, tra ‘nuovi’ leader e ‘ritorni’ sgraditi

Tra gli ultimi sondaggi prodotti da Ixè si prova ad approfondire il complesso mondo interno al centrodestra: secondo gli elettori, dopo il buon successo alle Elezioni Comunali, chi dovrebbe divenire il vero leader della coalizione, sempre ammesso che venga redatta per le prossime elezioni Politiche? O meglio, chi attualmente si può dire essere il vero centro decisionale nel complesso mondo della nuova destra? Gli elettori intervistati dal sondaggio non hanno dubbi e indicano con un “doppiaggio” piuttosto deciso la leadership di Matteo Salvini contro Berlusconi e tutti gli altri possibili leader. Il 40% infatti ritiene che il segretario della Lega Nord sia il vero “centro di gravità”, mentre il 20’% crede ancora in Berlusconi padre moderatore e fondatore del centrodestra; Giorgia Meloni all’8% non viene ritenuta probabile alla guida, mentre un 30% indica in nessuno di questi tre leader il ruolo di scettro unico. Riuscire però a capire chi vi sia “oltre” questi tre nomi ad oggi è molto difficile, i prossimi mesi dovranno far svelare gli eventuali “candidati”…

Interessante un sondaggio prodotto da Ixè in questi giorni dove viene osservato e chiesto agli elettori del centrodestra cosa ne pensino degli eventuali ritorni nella casa del centrodestra a pochi mesi dalla fine della Legislatura. Dopo il “rientro” dell’ex ministro Costa e del sottosegretario Cassano, l’ex Ncd e ora Alternativa Popolare rischia di perdere nuovi pezzi, con Berlusconi e Brunetta che “spingono” Alfano a creare la quarta gamba del centrodestra in seno alla futura coalizione (dopo Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia). Ma gli elettori sono d’accordo? Per il 25% degli elettori “generali” il rientro di Alfano è una ipotesi consigliata, mentre per il 57% è un’opzione da non prendere in considerazione. Se però si va a vedere i risultati del sondaggio sugli elettori del centrodestra, allora le cifre diventano ancora più dure per Angelino Alfano e AP, con il 16% favorevole e il 79% del tutto contrario.

