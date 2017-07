Sondaggi Politici/ Centrodestra al Governo? Salvini & Berlusconi al top, intanto Renzi…

Sondaggi Politici, Camera dei Deputati (LaPresse)

INTENZIONI DI VOTO, CENTRODESTRA ALLE STELLE

Matteo Renzi e il Pd calano e di molto negli ultimi sondaggi prodotto da Index Research per il programma su La7 “In Onda”: i risultati vedono infatti un Partito Democratico sceso al 25,4%, distanziandosi di netto dal Movimento 5 Stelle che rimane il primo partito in Italia con il 28,4% dei consensi. Con un Renzi calante, è il centrodestra che invece approfitta e “ruba” voti al centro-centrosinistra: exploit della Lega Nord dopo mesi di alti e bassi, con Salvini che raccoglie il 14,5% negli ultimi sondaggi prodotti, ma bene fa anche Berlusconi co il 13,1%. Se poi ci si aggiunge la “terza gamba” della probabile coalizione, Fratelli d’Italia (5,5%), allora il computo finale vede il centrodestra sfondare il fronte del 30% candidandosi come seria pretendente per le prossime urne politiche. Completano il sondaggi Alternativa Popolare, al 2%, Articolo 1 Mdp al 3,7% e Sinistra Italiana al 2,1%.

SONDAGGI POLITICI, EMG ACQUA: ALLEANZE GOVERNO, SALVINI & M5S TRA UTOPIA E NUMERI

Se si guardano i numeri dei sondaggi politici prodotti da Emg Acqua in questi giorni sulla possibile situazione delle alleanze per il governo, si può osservare come M5s, Lega Nord e Fratelli d’Italia insieme avrebbero 314 seggi, due in meno del limite per avere un governo. In sostanza, ad oggi, sarebbero le uniche forze che assieme potrebbero formare un esecutivo: Pd, sinistre e autonomie insieme fanno 217 seggi, il centrosinistra allargato ad Ap non aggiungerebbe seggi, mentre le Larghe Intese con patto Berlusconi-Renzi si guadagnerebbero 284 seggi, ma ancora troppo poco per una maggioranza. Idem per il centrodestra compatto, con “solo” 225 seggi nel calcolo di Emg Acqua. Dunque, i “sovranità-populisti-antiEuro” potrebbero essere ad oggi le uniche forze in grado di formare un governo. I numeri ci sono, le possibilità reali invece sono come ben sapete prossime allo zero…

© Riproduzione Riservata.