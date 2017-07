Sondaggi Politici/ Centrodestra & Alfano: elettori, la ‘quarta gamba’ non convince

Sondaggi Politici, Angelino Alfano (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, IXÈ: ELETTORI CENTRODX CONTRO IL “RIENTRO” DI ALFANO

Interessante un sondaggio prodotto da Ixè in questi giorni dove viene osservato e chiesto agli elettori del centrodestra cosa ne pensino degli eventuali ritorni nella casa del centrodestra a pochi mesi dalla fine della Legislatura. Dopo il “rientro” dell’ex ministro Costa e del sottosegretario Cassano, l’ex Ncd e ora Alternativa Popolare rischia di perdere nuovi pezzi, con Berlusconi e Brunetta che “spingono” Alfano a creare la quarta gamba del centrodestra in seno alla futura coalizione (dopo Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia). Ma gli elettori sono d’accordo? Per il 25% degli elettori “generali” il rientro di Alfano è una ipotesi consigliata, mentre per il 57% è un’opzione da non prendere in considerazione. Se però si va a vedere i risultati del sondaggio sugli elettori del centrodestra, allora le cifre diventano ancora più dure per Angelino Alfano e AP, con il 16% favorevole e il 79% del tutto contrario.

EMG ACQUA: LEGA-M5S UNICA MAGGIORANZA

Prosegue il tentativo dei sondaggi politici di provare a chiedere agli italiani come potrebbero coalizzarsi le varie forze politiche, stante l’attuale sistema elettorale proporzionale che non consente né ballottaggi ne prodotti maggioritari, rischiando così il caos nel momento in cui si andrà alle urne. Il conteggio di numeri di seggi alla Camera per coalizione - al momento l’unica possibilità per riuscire a costruire un Governo di maggioranza dato che nessun partito riuscirebbe a prendere il 40% necessario - vede però una situazione “utopica”: al momento infatti l’unica coalizione che avrebbe i numeri per poter governare, circa 324 seggi, è anche la meno probabile. Lega, M5s e Fratelli d’Italia, l’unione anti-Euro e sovranista avrebbe i numeri ma difficilmente la possibile convergenza di idee per formare un governo Salvini-Grillo. Di contro, le altre possibilità non hanno i numeri ad oggi: 212 seggi per Pd e Sinistra, stesso numero se si aggiunge anche Alfano, mentre le Larghe Intese Renzi, Berlusconi e Ap prenderebbero ad oggi 277 seggi. Il centrodestra ristretto prenderebbe 226 seggi, dimostrando come i trend sono sempre positivi ma ancora non bastevoli per decretare una coalizione possibile al prossimo Governo 2018.

