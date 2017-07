SONDAGGI POLITICI/ Governo 2018: Lega-M5s, l’alleanza ‘populista’ sfida l’utopia

Sondaggi Politici, Camera dei Deputati (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, EMG ACQUA: ALLEANZE GOVERNO, SALVINI & M5S TRA UTOPIA E NUMERI

Se si guardano i numeri dei sondaggi politici prodotti da Emg Acqua in questi giorni sulla possibile situazione delle alleanze per il governo, si può osservare come M5s, Lega Nord e Fratelli d’Italia insieme avrebbero 314 seggi, due in meno del limite per avere un governo. In sostanza, ad oggi, sarebbero le uniche forze che assieme potrebbero formare un esecutivo: Pd, sinistre e autonomie insieme fanno 217 seggi, il centrosinistra allargato ad Ap non aggiungerebbe seggi, mentre le Larghe Intese con patto Berlusconi-Renzi si guadagnerebbero 284 seggi, ma ancora troppo poco per una maggioranza. Idem per il centrodestra compatto, con “solo” 225 seggi nel calcolo di Emg Acqua. Dunque, i “sovranità-populisti-antiEuro” potrebbero essere ad oggi le uniche forze in grado di formare un governo. I numeri ci sono, le possibilità reali invece sono come ben sapete prossime allo zero…

PIEPOLI: LA TOP FIVE DEI MINISTRI

Come di consueto, anche per il mese di luglio i sondaggi di Piepoli hanno stilato la “Top Five” dei Ministri della Repubblica italiana provando a verificare, tra i vari ministri del Governo, chi e come sia riuscito a mantenere la fiducia dell’elettorato in un periodo di non grandissima fiducia generale nella politica e nelle istituzioni. Per il settimo mese consecutivo è il Ministro della Cultura, Dario Franceschini ad ottenere il top della classifica con il 55% di fiducia generale. Guardando bene ai dati del sondaggio, si scopre come il “caso migranti” abbia fatto perdere qualche punto percentuale a Marco Minniti, ministro degli Interni, che scende al 50%, pari merito con Agricoltura ed Economia (Maurizio Martina e Pier Carlo Padoan). Al secondo posto sale invece con il 52% di fiducia Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture, uomo renziano di ferro: calano invece Andrea Orlando, Giustizia, con il 45%, mentre sale la Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Chiude al quinto posto il Ministro Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, in netta ascesa nel ruolo che fu di Maria Elena Boschi.

