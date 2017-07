Sondaggi Politici/ Leader, fiducia ‘anti-Matteo’: Grillo batte Salvini e Renzi

Sondaggi Politici, Beppe Grillo (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, INDEX: LA FIDUCIA NEI LEADER

I sondaggi elettorali espressi da Index Research hanno provato a tastare il terreno sul fronte della fiducia personale dei principali leader politici del nostro Paese: e la sorpresa è ancora tale, visto per il secondo mese consecutivo un Beppe Grillo meno davanti ai riflettori del consueto ottiene più fiducia di tutti, dimostrandosi l’unico vero anti-Matteo. Salvini e Renzi infatti vengono battuti, anche se di poco, dal leader M5s che però con ogni probabilità non sarà il candidato premier alle prossime Politiche. Nonostante questo, gli elettori intervistati mostrano un 24% di fiducia per il fondatore del Movimento 5 Stelle, con il segretario Pd al secondo posto (24%) e il leader leghista al terzo posto, in coabitazione con l’altro più giovane leader grillino, Luigi Di Maio (come Salvini al 22% del sondaggio Index). La classifica prosegue con Berlusconi in risalita, al 18%, davanti a Giorgia Meloni al 17% e al duo di Sinistra extra-Pd, Bersani (13%) e Giuliano Pisapia (10%).

EMG: LE ULTIME INTENZIONI DI VOTO CON M5S IN TESTA

Movimento 5 Stelle e Pd, sono sempre le due compagini rivali a contendersi le ultime intenzioni di voto dei sondaggi espressi da Emg Acqua per il tg La7 diretto da Enrico Mentana: Renzi e Grillo però vengono dati sempre più vicino nelle ultime settimane, con i due partiti che non “scoppiano” di salute e stanno subendo il forte ritorno del centrodestra, sempre più in forza con le tre - forse quattro con Alternativa Popolare di Alfano? - compagini compatte verso le nuove urne del prossimo 2018. Ebbene, con il 27,8% Di Maio e Grillo tengono davanti al Pd con il 26,2, con un Renzi in recupero ma impotente contro il ritorno di Berlusconi (13,1%) e soprattutto Salvini (Lega al 15,3%), sostenuti anche da Fratelli d’Italia di Meloni al 5,4%. I numeri ci sono tutti, manca solo il leader dietro cui spingere l’intera coalizione: per gli altri partito, tiene Articolo 1 Mdp al 3,5%, scende AP al 2,5% e male anche Sinistra Italiana al 2,1% nell’ultimo sondaggio dell’istituto Emg.

