Sondaggi Politici/ Caos Torino, dimissioni Appendino? Ecco le ‘critiche’ al sindaco

SONDAGGI, COMUNE TORINO: DIMISSIONI APPENDINO, ECCO PERCHÈ - Prima la finale di Champions con la tragedia di piazza San Carlo, poi i tafferugli in centro con la “movida” torinese e alcuni centri sociali; per la città di Torino i sondaggi politici sull’operato del sindaco Appendino sono nel giro di due mesi peggiorati in maniera improvvisa. A novembre il sindaco grillino è stata eletta primo cittadino più amato d’Italia, e ora però si parla già di dimissioni. Le critiche sono piovute dopo la gestione poco felice della calca di piazza San Carlo con un morto, 1500 feriti e un’immagine nazionale e internazionale della città di Torino non certo scintillante. Ebbene, secondo i sondaggi pubblicati da Piepoli si scopre che le maggiori critiche degli elettori al sindaco Appendino la pongono sullo stesso piano dell’altra “celebre sindaca” a Roma, Virginia Raggi: due donne, due grilline, e molte polemiche. Secondo il 35% degli elettori delusi da Chiara Appendino, il sindaco dovrebbe dimettersi perché avrebbe dovuto prevedere una situazione di emergenza; per il 32% invece il sindaco Appennino non è stimata e non si è dimostrata all’altezza al di là della triste vicenda della finale di Champions.

Per il 29% invece quanto avvenuto in quella piazza è di prima responsabilità del sindaco Appendino e per questo dovrebbe dimterrersi; le critiche su Piazza San Carlo probabilmente finiranno a breve, ma bisognerà vedere se vi sarà una reazione positiva o se la situazione rimarrà “stagnante” come avvenuto per mesi nella giunta M5s di Roma Capitale.

SONDAGGI, ELEZIONI: PD DIETRO AL M5S, FORZA ITALIA NON SFONDA - I sondaggi politici prodotti da Demopolis mostrano come gli ultimi risultati delle Elezioni Amministrative non abbiamo spostato di molto il gradimento e le intenzioni di voto degli italiani: i dati infatti restano quelli, con Il Movimento 5 Stelle primo partito d’Italia con il 28% delle preferenze, davanti al Pd che non riesce nel sorpasso e paga la crisi interna (26,5%). Nessuno ha la maggioranza, tanto meno il centrodestra che pure ha vinto abbastanza nettamente la partita elettorale nelle Comunali: Forza Italia non sfonda e va al 13,5%, Lega Nord al 13,7% e Fratelli d’Italia al 4,8%. Seguono poi Mdp al 3,1%, Sinistra Italiana al 2,5% e Alternativa Popolare di Alfano al 3,1%. Le alleanze post-voto restano il vero problema, stante la legge elettorale attuale e l’affluenza che ad oggi resta bassa, solo al 63% con ancora tantissimi cittadini che non intendono andare alle urne per esercitare il proprio diritto/dovere di voto.

SONDAGGI, RISULTATI COMUNALI: PD-M5S, GUERRA TRA SCONFITTI - Negli ultimi sondaggi prodotti dall’Istituto Piepoli sull’analisi delle ultime elezioni Amministrative 2017, si scopre che a sorpresa il Pd “supera” nella guerra tra sconfitti il Movimento 5 Stelle, uscito a brandelli nel primo turno. I ballottaggi si sono rivelati un boomerang per i candidati benzinai e dem, con il centrodestra che infatti si può dire senza problemi sia il vero vincitore delle Comunali. Secondo i sondaggi prodotti appena dopo il ballottaggio di domenica scorsa, nel saldo tra vincenti/perdente, il centrodestra a livello complessivo guadagna un +30% di netta supremazia nel voto locale. In particolare, Forza Italia supera Lega Nord nella percezione di vittoria secondo gli elettori (+17% vs + 14%), mentre l’intero schieramento del centrosinistra vede un saldo negativo, anche se di poco, -8%. Sono invece i grillini con -24% e il Pd con -29% i veri sconfitti del turno amministrativo: questo come abbiamo visto anche in altri sondaggi non significa che alle prossime Politiche questi saranno i risultati, tutt’altro, ma segnalano una forte problematica sopratutto interna e nei programmi per i due principali partiti del Paese.

SONDAGGI, RISULTATI COMUNALI: IL VOTO INCIDERÀ SULLE PROSSIME ELEZIONI? - Il voto delle elezioni comunali ha avuto svariate giudizi e avrà notevoli conseguenze, specialmente sui rapporti interni delle varie forze politiche uscite acciaccate dal voto delle Amministrative. I sondaggi però provano a indagare tra gli elettori sulla concreta possibilità che il voto di questi giorni abbia una forte incidenza sulle prossime Elezioni Politiche: stando a quanto affrontato e scoperto dai sondaggi Demopolis, gli stessi elettori sono i primi a non ritenere per forza incidenti i due voti di questi mesi. Solo il 33% crede infatti che la sconfitta del M5s e i guai grossi di Renzi si riversino anche nelle prossime Politiche, mentre il 27% non lo ritiene per nulla possibile. Il 40%, quindi la maggioranza, è incerto e ritiene che alcuni dati e elementi raccolti in queste Amministrative potranno trascinarsi anche nelle prossime Politiche, come i problemi della sinistra e la leadership del centrodestra, mentre altri elementi potrebbero non riformarsi, ad esempio come la grave debolezza dei grillini a queste ultime urne.

