Direzione Pd/ Diretta, niente streaming video: resa dei conti Renzi-Franceschini? (Ultime notizie)

Matteo Renzi, Direzione Pd (LaPresse)

DIREZIONE PD, DIRETTA MA NIENTE STREAMING VIDEO: RESA DEI CONTI RENZI-FRANCESCHINI? (OGGI 6 LUGLIO 2017) - Oggi alle 15 andrà in scena la prima Direzione del Pd senza la diretta streaming video nella doppia era Renzi: il segretario, assieme ai vertici del Partito Democratico hanno deciso che per la resa dei conti non era il caso di mostrare “le beghe interne”, seguendo di fatto la scia del Movimento 5 Stelle che è nato sullo streaming ma che lo ha rinnegato “bellamente” nel corso degli ultimi anni. Renzi e Orfini hanno deciso così, suscitando non pochi mugugni interni e all’esterno del Pd. “I dem non vogliono farsi vedere litigare” o peggio “Renzi non vuol fare vedere che viene messo sotto e criticato dal suo partito”. Nelle ultime settimane è in corso una sempre più forte frangia interna che vorrebbe ricostituire una nuova alleanza che sa molto di passato, una sorta di Ulivo 2.0 con tutte le forze del centrosinistra. Prima la scissione di Mdp, poi la nuova Sinistra Italiana e poi il nuovo “federatore” Giuliano Pisapia, a livello esterno; poi Orlando, Emiliano, le uscite di Prodi e da ultimo la critica pubblica di Dario Franceschini spingono verso Renzi per convincerlo a federarsi con una nuova Unione per non rimanere isolato alle urne, dove con il proporzionale al momento nessuno potrebbe avere una maggioranza rimanendo come lista singola. Renzi è oggettivamente accerchiato, e mentre prepara l’uscita del suo nuovo libro “Avanti” rischia di fare molti passi “indietro” nella guida del suo Pd.

È segretario ma sono ormai in pochi a difenderlo all’interno del partito e forse anche per questo le “beghe” interne ha voluto cercare di risolverle senza uno sguardo morboso dell’elettore: «Si torna all’antico, perché lo streaming era diventato una passerella per i dirigenti, quelli che correvano a mettere il video dell’intervento sulla propria pagina Facebook», dice Orfini sulla sua pagina FB «la diretta serviva a parlare fuori invece dobbiamo parlarci tra di noi». Restano i mugugni però e oggi alle 15 si dovrà consumare la definitiva resa tra il segretario e l’uomo di maggior rilevanza interna al Pd, non renziano, ma che finora gli ha permesso tutti i numeri per divenire maggioranza nel partito. È proprio quel Franceschini, Ministro della Cultura nel Governo Renzi prima e Gentiloni poi, che ha attaccato Renzi senza misura: «i numeri sono chiari, si è rotto qualcosa con il Paese dopo le Comunali. Così ci consegniamo a Grillo, ho sostenuto Renzi e sono sempre stato schietto, l’unica via da intraprendere è la ricomposizione del centrosinistra», su mandato evidente di Prodi (e forse D’Alema?).

Renzi irritato e teso, come riporta il Corriere, avrebbe detto prima di questa Direzione Pd di oggi pomeriggio, «Non voglio fare la guerra a nessuno, nemmeno a Dario. Diciamoci la verità, io non l’ho attaccato, lo strappo lo ha fatto lui e ora deve essere lui a ricucire. Se in direzione non parla e fa la parte di quello che non dice niente, nessun problema, ma se invece parte contro di me, allora la mia reazione sarà durissima. Del resto, i numeri sono dalla mia, lui al massimo in direzione avrà una decina di voti perché anche i suoi gli hanno detto che ha sbagliato ad attaccarmi dopo le dichiarazioni di Romano». Ufficialmente oggi si parlerà delle candidature verso le Politiche, dello ius soli, di possibili alleanze elettorali e di governo. Bene, e resa dei conti sia… senza streaming però!

