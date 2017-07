SONDAGGI POLITICI/ Elezioni, il ‘nuovo” Ulivo batterebbe il centrodestra: ma Renzi?

Sondaggi, il "nuovo" Ulivo (LaPresse)

SONDAGGI PIEPOLI, IL NUOVO ULIVO BATTEREBBE IL CENTRODESTRA - E se alla fine il Pd si convincesse a riproporre la “federazione Prodi” ovvero il nuovo Ulivo per vincere un sistema elettorale troppo proporzionale e una crisi che non lo fa vincere da solo contro i principali rivali? I sondaggi di Piepoli hanno provato a verificare tale opzione, ad oggi comunque molto difficile stante il (non) rapporto che intercorre tra Renzi, D’Alema, Fratoianni e Pisapia: ebbene, un centrosinistra unito completamente avrebbe il 36,55% delle intenzioni di voto, battendo sia il centrodestra unito (altra pratica alquanto complessa, ndr) e il Movimento 5 Stelle, rispettivamente a 33% e al 29%. Nel contenuto dei sondaggi si osserva come Lega Nord al 13%, Forza Italia al 12, Alternativa Popolare al 3% e Fratelli d’Italia al 4% formano le forze del centrodestra; per il centrosinistra invece il Pd è dato al 29%, Mdp al 3% e Sinistra Italiana al 2,5%; il Movimento 5 Stelle per natura da solo e altri partiti che non vanno oltre al complessivo 1,5%. Ma siamo sicuri che alle Urne le forze si presenteranno in questo modo?

SONDAGGI EMG, INTENZIONI DI VOTO: SALE IL CENTRODESTRA - I sondaggi espressi da Emg Acqua per il tg La7 hanno riportato le ultime intenzioni di voto pubblicate dopo le ultime elezioni Amministrative: le posizioni non sono cambiate di molto, anche se cresce e non poco il centrodestra che guadagna con tutti i partiti coinvolti e vincenti nel turno di Comunali almeno un buon 1% netto. Il Movimento 5 Stelle e il Pd restano i primi partiti nel Paese, anche se ormai praticamente appaiati con il 27,4% dei grillini che mettono il muso avanti di pochissimo sui rivali del Pd, al 27,1%. I dati verso le prossime elezioni Politiche esprimono poi la crescita netta delle forze di centrodestra (che se stessero insieme guadagnerebbero non il 40% ma comunque il primo posto come lista, ndr): Forza Italia al 13,6%, Lega Nord al 14,3% e Fratelli d’Italia al 5,1%. Negli altri partiti i risultati rimangono invece piuttosto stazionari, con il Mdp al 3,5%, Alternativa Popolare al 2,4%, Sinistra Italiana al 2,1% e altri partiti insieme farebbero il 4,5%.

