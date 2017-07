FANTAPOLITICA?/ Il sogno di Renzi: perdere le elezioni per appoggiare il governo di Berlusconi

Un Dario Franceschini molto preoccupato (LaPresse)

Ho fatto un sogno, che potrebbe per qualcuno assomigliare anche a un incubo. E' un sogno ricorrente, lo faccio da diverse notti, a partire dai ballottaggi delle elezioni amministrative. Deve essere un incubo, ne sono sicuro, perché va contro ogni lettura che sin qui è stata data delle alleanze prossime venture. Sono perplesso. Non so che cosa mi abbia preso. Non sapevo neppure se parlarne, poi mi sono convinto, dal momento che a volte i sogni anticipano la realtà.

Il sogno si apre con bandiere della Lega, di Forza Italia e Fratelli d'Italia al vento in una fredda notte di inizio marzo. Si capisce che è la notte del voto, è chiaro che si tratti della festa per la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche. Una vittoria tanto netta quanto difficile da prevedere sei mesi prima del voto. Eppure la rincorsa è partita proprio dal voto di giugno, dalle vittorie di Genova, di Pistoia, di Verona, dell'Aquila e di Catanzaro. E' chiaro che in quel momento il centrodestra ha capito di poter vincere, e ha cominciato a ritrovarsi unito, pur con tutti i limiti imposti dalla legge elettorale.

Ma il sogno va molto oltre, non si ferma alla notte della vittoria di Berlusconi, di Salvini e della Meloni. La successiva immagine che mi ricordo è del quartier generale del Pd, al Nazareno, come fosse un collegamento della "Maratona Mentana". Musi lunghi, lunghissimi. La corsa solitaria ha portato a un desolante terzo posto, si vede dagli schermi con i grafici del voto. Una débâcle: superati anche dai grillini. Ma la cosa sorprendente è che l'unico a non essere triste è Matteo Renzi. Non può certo permettersi di esultare, ma le parole che ricordo sono — più o meno — "prendiamo atto del voto degli italiani, saremo responsabili e daremo il nostro contributo alla governabilità del paese".

Governabilità, ecco il problema: si è votato con il proporzionale, nessuno dei tre poli ha i numeri per governare. L'incarico per formare il nuovo governo non può che andare a un esponente indicato dal centrodestra, ma su questo il sogno è un po' annebbiato. Non riesco a distinguere se a uscire dallo studio alla Vetrata del Quirinale sia Luca Zaia o Giovanni Toti, o addirittura il ministro Carlo Calenda. Quel che mi è chiaro è ancora una volta quel che dice Renzi, uscendo dal colloquio con Mattarella: "Consentiremo per senso di responsabilità che nasca un governo di minoranza del centrodestra, discuteremo il sostegno caso per caso".

Qui mi sveglio di soprassalto, e torno alla realtà. Il finale, quindi, non riesco a vederlo. Non so se sia stata la cena di ieri a farmi questo strano effetto. So che questo scenario onirico è del tutto differente da quelli su cui ci si è esercitati sinora, o un appoggio di Forza Italia a un governo Pd, oppure un appoggio di Salvini e Meloni al primo governo Di Maio. Entrambi questi scenari — lo sappiamo dalle simulazioni di questi giorni — faticano ad arrivare alla maggioranza dei seggi in parlamento. L'appoggio esterno di Renzi a un esecutivo di centrodestra, invece, potrebbe offrire numeri più solidi. E l'ex sindaco di Firenze ci guadagnerebbe di posizionarsi al centro, pronto a raccogliere l'eredità dell'ottuagenario Berlusconi.

Fantapolitica. Sicuramente sì, ma in politica mai dire mai. Dicono in Transatlantico che qualcuno dentro il Pd abbia fatto sogni simili a quelli che tormentano le mie notti di luglio: un partito sempre più centrista e sempre più distante dalla sinistra. Un partito sempre meno socialista e sempre più renziano. E dicono che c'è chi si stia organizzando per cercare di evitare a tutti i costi che questo incubo diventi realtà.

