Sondaggi Politici/ Liste alla Camera: Pd e M5s distanza minima, ma la maggioranza…

SONDAGGI, EMG: DISTANZA MINIMA TRA PD E M5S - Stando ai sondaggi politici pubblicati da Emg Acqua dopo le Elezioni Amministrative, i problemi presenti prima dell’accordo poi saltato della legge elettorale restano tali e “immacolati”. La vera maggioranza non vi è al momento con il sistema tripolare che per ora non lascia scampo: se si votasse domani nessun partito potrebbe prendere anche solo avvicinandosi alla soglia minima di maggioranza (316 seggi alla Camera). Se infatti si osservano i dati dei sondaggi sulle liste alla Camera, si nota come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle siano a pochissimi seggi di distanza, ma ben lontani dalla maggioranza: 184 per il Pd, 187 per i grillini, con il vuoto creato indietro con le altre liste. Forza Italia avrebbe la forza di arrivare a 95 seggi, Lega Nord a 93 e Fratelli d’Italia a 33. Per Articolo 1 Mdp i seggi ad oggi sarebbero 25, mentre per Alternativa Popolare e Lista Pisapia non si riuscirebbe ad entrare in Parlamento: la situazione resta dunque stazionaria, con i sondaggi che non “illuminano” i partiti che rimangono ancora molto distanti su eventuali accordi di altre leggi elettorali.

SONDAGGI IXÈ, CENTRODESTRA: E IL NUOVO LEADER È…. - Tra gli ultimi sondaggi prodotti da Ixè si prova ad approfondire il complesso mondo interno al centrodestra: secondo gli elettori, dopo il buon successo alle Elezioni Comunali, chi dovrebbe divenire il vero leader della coalizione, sempre ammesso che venga redatta per le prossime elezioni Politiche? O meglio, chi attualmente si può dire essere il vero centro decisionale nel complesso mondo della nuova destra? Gli elettori intervistati dal sondaggio non hanno dubbi e indicano con un “doppiaggio” piuttosto deciso la leadership di Matteo Salvini contro Berlusconi e tutti gli altri possibili leader. Il 40% infatti ritiene che il segretario della Lega Nord sia il vero “centro di gravità”, mentre il 20’% crede ancora in Berlusconi padre moderatore e fondatore del centrodestra; Giorgia Meloni all’8% non viene ritenuta probabile alla guida, mentre un 30% indica in nessuno di questi tre leader il ruolo di scettro unico. Riuscire però a capire chi vi sia “oltre” questi tre nomi ad oggi è molto difficile, i prossimi mesi dovranno far svelare gli eventuali “candidati”…

