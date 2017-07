Sondaggi Politici/ TopTen Ministri: Franceschini e Minniti in testa, fuori Fedeli e Madia

Sondaggi politici, Dario Franceschini (LaPresse)

SONDAGGI PIEPOLI, FIDUCIA MINISTRI: ECCO LA TOP TEN - Nell’ultimo dato arrivato sul governo Gentiloni nei sondaggi politici Piepoli si può osservare la mensile e immancabile top ten dei Ministri in quanto a fiducia personale, giudizio operato e incidenza nel Governo in carica. Si conferma il ministro più stimato ancora Dario Franceschini, alla Cultura, che nella sua nuova “dimensione” da avversario principe all’interno del Pd renziano, non ha perso ancora la fiducia dell’elettorato (54%). Sale Marco Minniti, Ministro degli Interni apprezzato per il suo lavoro intenso sul delicato fronte dell’immigrazione (53%), a pari merito con Graziano Delrio ministro dei Trasporti. Seguono Martina all’Agricoltura, con il 51%, Padoan all’Economia con il 50% e una doppia posizione a pari merito per il ministro della Giustizia e della Difesa, Andrea Orlando e Roberta Pinotti (al 47%). Più indietro staccati troviamo Anna Finocchiaro al 42%, Carlo Calenda (Sviluppo Economico) al 41% e chiude la top ten il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al 40%. Fuori dalla top ten ovviamente i ministri più contestati, dalla Fedeli alla Scuola fino alla Madia per la Pubblica Amministrazione, per chiudere con Alfano agli Esteri.

SONDAGGI EMG, INTENZIONI DI VOTO: SALE IL CENTRODESTRA - I sondaggi espressi da Emg Acqua per il tg La7 hanno riportato le ultime intenzioni di voto pubblicate dopo le ultime elezioni Amministrative: le posizioni non sono cambiate di molto, anche se cresce e non poco il centrodestra che guadagna con tutti i partiti coinvolti e vincenti nel turno di Comunali almeno un buon 1% netto. Il Movimento 5 Stelle e il Pd restano i primi partiti nel Paese, anche se ormai praticamente appaiati con il 27,4% dei grillini che mettono il muso avanti di pochissimo sui rivali del Pd, al 27,1%. I dati verso le prossime elezioni Politiche esprimono poi la crescita netta delle forze di centrodestra (che se stessero insieme guadagnerebbero non il 40% ma comunque il primo posto come lista, ndr): Forza Italia al 13,6%, Lega Nord al 14,3% e Fratelli d’Italia al 5,1%. Negli altri partiti i risultati rimangono invece piuttosto stazionari, con il Mdp al 3,5%, Alternativa Popolare al 2,4%, Sinistra Italiana al 2,1% e altri partiti insieme farebbero il 4,5%.

