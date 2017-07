REGIONALI SICILIA/ Candidato M5s, chi sarà? Il risultato presto svelato da Grillo e Casaleggio

Beppe Grillo e Davide Casaleggio (Foto: LaPresse)

CANDIDATO GOVERNATORE SICILIA M5S, IN CORSA 9 PER LA REGIONE: IL VINCITORE IN PIAZZA CON GRILLO E CASALEGGIO - Stasera il Movimento 5 Stelle annuncerà il candidato presidente per la Regione Sicilia. Beppe Grillo e Davide Casaleggio sono arrivati a Palermo per partecipare alla kermesse nella quale verrà proclamato il vincitore tra i nove candidati. Tra questi c'è Giancarlo Cancelleri, il capogruppo M5S in Regione, che è andato a prendere il manager all'aeroporto. Nulla di strano, visto che è la personalità più in vista del Movimento siciliano, ma il voto è in corso e tanti lamentano ufficiosamente una corsia troppo preferenziale per lui. Beppe Grillo invece è stato accolto da Giampiero Trizzino, l'altro candidato governatore dei grillini. L'appuntamento comunque è fissato alle 19.30 per l'evento a Castello del Mare nel quale verrà annunciato il nome del candidato presidente per la Regione Sicilia.

Tra i nove candidati il favorito è Giancarlo Cancelleri. A sfidarlo Francesco Cappello, Angela Foti, Alì Listì Maman, Jose Marano, Giuseppe Scarcella, Sergio Tancredi, Giampiero Trizzino e Zito Stefano. Si tratta di una "partita" molto importante per il Movimento 5 Stelle. Lo ha fatto capire chiaramente anche Luigi Di Maio, che interverrà stasera: «Sicuramente se vinciamo in Sicilia potremo avere grandi speranza di cambiare l'Italia, vogliamo liberare la Sicilia da questo Medioevo politico». Questa la sfida che conta dopo il flop alle amministrative. La corsa per l'Ars siciliana può essere il trampolino in vista delle elezioni politiche e per ricompattare la squadra.

L'intervento di Beppe Grillo è previsto alle 21 a conclusione della kermesse. È stato allestito un grande palco con la bandiera della Regione: lì verranno affrontati temi chiave, a partire dal dossier migranti che la settimana prossima vedrà Di Maio e una delegazione di parlamentari a Bruxelles per incontrare diversi rappresentanti europei, Frontex incluso.

