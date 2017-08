SONDAGGI POLITICI/ Fiducia nel governo in calo, ma Gentiloni "resiste" (10 agosto 2017)

Sondaggi politici - Paolo Gentiloni (Foto: LaPresse)

Gli ultimi sondaggi politici descrivono un quadro di sfiducia nei confronti del governo. Secondo quello realizzato da Ixè per Agorà il gradimento degli italiani per esecutivo e leader politici è in calo. La rilevazione risale a una settimana e fotografa un calo graduale della fiducia nel governo. Dal 32% è scesa al 28%, ma questo inciderà poco sulla durata dell'esecutivo. Lo scenario di elezioni anticipate è quasi impossibile, visto che la legge elettorale attuale non garantisce una maggioranza stabile. Tra tutti i leader politici quello che riscuote maggior fiducia è comunque Paolo Gentiloni, l'attuale presidente del Consiglio. Il suo indice di gradimento è però sceso dal 33% al 32%. Al secondo posto, invece, c'è Matteo Renzi, che non registra scossoni, mentre a crescere, seppur leggermente, è il gradimento di Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d'Italia, che è passata dal 16% al 17%. Resta però indietro a Matteo Salvini, Luigi Di Maio, e Silvio Berlusconi.

SONDAGGI POLITICI, ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2017

IXÈ, DALLE INTENZIONI DI VOTO AI TEMI CALDI

Il sondaggio realizzato da Ixè per Agorà ha indagato anche sulle intenzioni di voto. Continua in tal senso il testa a testa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: i dem sono al 27,5%, subito dietro i grillini con il 27,1%. Dietro di loro c'è un abisso di piccoli partiti da cui riescono a distanziarsi Lega Nord e Forza Italia: il partito guidato da Matteo Salvini è al 14,9%, mentre quello di cui è leader Silvio Berlusconi ha raggiunto il 13,4%. Tra i piccoli partiti spicca quello di Giorgia Meloni con il suo 4,4%. Uno dei temi che andrà affrontato in campagna elettorale è senza dubbio l'emergenza immigrazione: per l'85% degli intervistati da Ixè c'è questo problema. Inoltre, c'è bisogno di maggior trasparenza da parte delle Ong impegnate nelle operazioni di soccorso in mare: lo pensa il 67% delle persone coinvolte nel sondaggio di Ixè. Solo il 28% pensa infatti che operino correttamente.

