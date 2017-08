SONDAGGI POLITICI/ Leader Centrodestra: Salvini batte Berlusconi e ‘insidia’ Renzi..

Sondaggi politici, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, IXÈ: CHI È IL LEADER DEL CENTRODESTRA?

A ben vedere i sondaggi politici che raccontano queste “vacanze estive” del Parlamento raccontano ancora una storia piuttosto chiara: per il centrodestra, il ruolo di Matteo Salvini è sempre meno quello del leader padano della Lega, e sempre più invece quello di leader a tutto tondo con pretese e scenari nazionali. Secondo gli elettori sondati da Ixè, è infatti il segretario leghista a raccogliere ad oggi il ruolo di rappresentante del listone di centrodestra sempre più probabile in corsa alle prossime elezioni politiche. Il 32% investe Salvini di questo ruolo, mentre il rivale-alleato Silvio Berlusconi resta fermo al 29%; dietro il vuoto visto che Giorgia Meloni prende solo il 9%, mentre un “papa straniero” che non corrisponda a nessuno dei tre leader di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, prenderebbe ad oggi il 25% della fiducia degli elettori. Sarà dunque Salvini a sfidare e insidiare Matteo Renzi alle prossime Politich?

INDEX: RENZI IN CALO, FORBICE CON M5S SI ALLARGA

Matteo Renzi sì, Matteo Renzi no. Negli ultimi sondaggi politici la situazione del Pd è in altalena, per alcuni istituti statistici le sue quotazioni sono in rialzo, per altri in ribasso. Ad esempio, per le intenzioni di voto espresse da Index, si scopre che la forbice tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è tutt’altro che ridotta. Con il 28,3% i grillini prendono il largo, mentre i renziani subiscono battuta d’arresto fino al 25,6%; dietro resta stabile il centrodestra con Forza Italia che sale fino a 13,3%, Lega Nord di Salvini al 14,4% e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni fino al 5,4%. Dietro il “vuoto”, visto che sia Alternativa Popolare che la Sinistra non navigano in ottime acque: Mdp 3,5%, Sinistra Italiana al 2,2% e Alfano al 2%.

