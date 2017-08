SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Ixè, fiducia leader: Gentiloni ‘doppia’ Grillo, Renzi batte Salvini

Sondaggi politici, premier Paolo Gentiloni (LaPresse)

Gli ultimi sondaggi politici elettorali prodotti da Ixè mostrano queste due ultime peculiari rilevazioni: da un lato la “sfida dei Matteo” dall’altra lo scontro tra il premier attuale e i leader grillini. E si scopre dunque che il premier Gentiloni batte tutti, ancora una volta in cima alla classifica e con risultati di “doppiaggio” rispetto al leader M5s Beppe Grillo, 32% contro il 16% del fondatore Cinque Stelle. Di contro, Renzi vince la personale sfida all’altro Matteo, Salvini, con un 25% di personale fiducia (in netta discesa rispetto agli ultimi mesi di governo) contro il 23% del segretario leghista. Dietro tutti gli altri, con Di Maio che continua a non convincere l’elettorato italiano (18%), con Berlusconi che sale ma con il freno a mano tirato (17%) e con Giorgia Meloni che riesce solo ad eguagliare il Cavaliere e leader azzurro.

SWG: GLI ORIENTAMENTI DEGLI INDECISI

Interessante il dato che fuoriesce dagli ultimi sondaggi elettorali condotti da Swg: per una volta si è andati a chieder conto di tutti quelli che si dicono “indecisi” sulla prossima tornata di elezioni nel 2018, circa il 18,1% degli elettori intervistati. Ebbene, quali di questi sono però già orientati verso una scelta e quali invece proprio non hanno idea? La cifra è importante e mostra, nei risultati del sondaggio, come solo il 32% si dice per nulla orientato verso alcun partito, mentre il 68% di quella cifra iniziale di 18,1% di indecisi, è comunque già orientato verso un possibile partito o leader (ovvero circa il 12,3% degli italiani intervistati). I dati di Swg mostrano come il 18% è orientato verso il Pd, mentre il 15% verso Grillo e i Cinque Stelle. A scendere tutti gli altri: con l’11% verso Forza Italia, il 9% verso la Lega Nord di Salvini: il 7% è indeciso ma orientato a scegliere gli extra-Pd del Movimento Democratico Progressista (ovvero l’1,3% degli elettori generali), il 5% indecisi verso Alfano e il 3% verso Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

