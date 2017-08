Sondaggi Politici Elettorali/ Ixè: voto anticipato o elezioni nel 2018? Gli italiani si fidano di Gentiloni…

Sondaggi Politici Elettorali (LaPresse)

Negli ultimi sondaggi politici condotti da Ixè si cerca di capire quando gli elettori vorrebbero tornare alle urne, se con un improvviso e anticipato voto tra autunno e inverno, o se invece a fine legislatura naturale, dunque nella Primavera del 2018. Ebbene, guardando i risultati, si scopre come gli italiani intervistati puntino ancora molto sull’attuale governo Gentiloni, nato praticamente per caso dopo la sconfitta renziana al referendum costituzionale, e tutto sommato non così “disprezzato” dall’elettorato in media in questi ultimi mesi. Il 39% degli elettori punta ancora decisamente sul voto anticipato, anche se il 55% dunque la maggioranza preferirebbe arrivare a fine legislatura, mantenendo una buona fiducia nel governo Gentiloni (28%), in aumento rispetto alle ultime settimane.

IXÈ, ONG E MIGRANTI: GLI ITALIANI CON MINNITI

I sondaggi rilevati da Ixè tra gli italiani sul tema delicato di migranti e ONG vede il ministro Minniti particolarmente stimato per il forte lavoro che sta portando avanti da quando è arrivato al Viminale come nuovo ministro degli Interni per il governo Gentiloni. Il codice di condotta per ogni ONG che agisce nel Mediterraneo, le prese di posizioni forti anche in Europa, la sensazione più volte dichiarata che l’Italia non può accogliere tutti, anche se salvare le vite resta primario, ha fatto raccogliere a Marco Minniti il plauso dell’elettorato italiano. In particolare, il 46% giudica molto positivo l’operato del Ministro Minniti visto che “sta cercando di risolvere la questione”; il 17% reputa invece negativo il suo operato, “ha una linea troppo severa”, mentre il 18% si esprime ancora diversamente, ritenendo Minniti ancora troppo poco incidente, “dovrebbe fare di più”.

© Riproduzione Riservata.