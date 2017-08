Sondaggi Politici/ Verso le Elezioni: i 4 ‘rebus’ tra centrodestra, Renzi e M5s

Sondaggi Politici, Camera dei Deputati (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, SWG: CENTRODESTRA SALE, RENZI RECUPERA

Con le ultime segnalazioni del sondaggio prodotto da Swg si possono trarre tre mini-conclusioni: il centrodestra sale ancora, Renzi recupera e il Movimento 5 Stelle perde terreno. Ecco, forse anche un quarto esito si potrebbe trarre dai risultati di Swg, forse il più importante: ad oggi nessuno, ripetiamo, nessuno, ha i numeri per poter governare in maggioranza. Con questa legge elettorale e questo sistema tribolare, il 40% con premio di maggioranza del Consultellum resta una mera utopia: i dati che fuoriescono invece danno l’immagine che ormai siamo abituati a vedere in queste ultimissime settimane. Pd in leggera crescita al 28,3% (assieme all’attuale forza di governo Renzi ottiene il 31,8%); il centrodestra invece compatto raggiunge il 32,7%, dimostrandosi prima forza-coalizione nel Paese, grazie al 12,7% di Forza Italia, al 15,2% di Lega Nord e al 4,8% di Fratelli d’Italia. Cala invece il Movimento 5 Stelle, al 26,3% dimostrandosi partito compatto ma con i numeri “fermi” ad alcuni mesi fa, la situazione-caos a Roma con Virginia Raggi di certo non aiuta…

IXÈ: FIDUCIA NEI LEADER, GENTILONI SUPERA TUTTI

È ancora Paolo Gentiloni il primo politico in termini di fiducia personale secondo gli ultimi sondaggi elettorali prodotti da Ixè: il Presidente del Consiglio ottiene una nuova conferma in testa al gruppo dei principali leader delle forze in Parlamento, confermando come l’arrivo a Palazzo Chigi quasi per caso ha convinto in tanti. O almeno, gli altri politici non sfondano “ancora” o “più”, confermando il premier in testa ai sondaggi: 34% di fiducia per Gentiloni, seguito a distanza da Matteo Renzi (al 26%), che riesce però a stacca l’”altro” Matteo, Salvini (23%) e la duplice leadership del M5s, Beppe Grillo e Luigi Di Maio (16% e 20%). Per gli altri leader, Berlusconi al 19% e Meloni al 16% concludono la mini classifica dei politici più in “fiducia”.

© Riproduzione Riservata.