Sondaggi politici elettorali Ixè: centrodestra unito alle Elezioni? Gli italiani non convinti…

In questi mesi abbiamo imparato a vedere nei sondaggi politici come il centrodestra unito alle prossime elezioni raccoglierebbe un dato in termini numerici superiori, ormai, rispetto alle singole liste di Pd e M5s, al momento con poche possibilità di trovare alleanze concrete (specie i grillini). Ebbene, un ultimo sondaggio di Ixè però racconta un “finale” diverso visto che chiede direttamente agli elettori intervista, «Se il centrodestra si presentasse unito in un unica lista, lei pensa che lo voterebbe?». La risposta non è convintissima e si divide in tante fazioni: il 14% è certo di votarli insieme se Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia (e magari anche Alternativa Popolare) si presenteranno assieme, con il 10% che è intenzionato comunque a dare il voto a loro, seppur con qualche perplessità. Ma è il 45% a dare la netta risposta, “sicuramente no!” all’ipotesi listone di centrodestra. Il 23% invece “probabilmente no” facendo presagire come l’elettorato italiano non sia del tutto convinto del progetto, tra l’altro ancora senza un leader certo.

SWG, SE SI ANDASSE AL VOTO, CENTRODESTRA DAVANTI MA NON PUO' GOVERNARE

Se domani ci fossero le elezioni politiche e se dalle urne uscisse di nuovo una situazione di estrema fragilità per la mancanza di maggioranza, i sondaggi politici d Swg hanno provato a verificare cosa succederebbe oggi se fosse ripetuto lo stesso schema del 2013. Pd da solo non ha i numeri, posta l’incompatibilità con i grillini, e allora cerca qualche accordo con alcune aree del centro: risultato, l’ultima maggioranza ancora in atto alla Camera e al Senato, con Pd, Alternativa Popolare e Gruppo Misto. Bene, ad oggi queste formazioni valgono assieme il 30,2% (Renzi al 27%, Alfano al 2,8%, altri 0,4%), mentre l’intera area di Sinistra extra Pd non riesce a raccogliere oltre il 8,1%. Meglio farebbe il centrodestra, con il 32,7% di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, ma resta il solito problema della maggioranza e dunque si ritorna al punto da capo. Chi sarà in grado di raccogliere più forze bipartisan per formare un governo?

