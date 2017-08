Sondaggi politici elettorali/ Ius soli e immigrazione, italiani contrari

Sondaggi Politici, Marco Minniti (Foto: LaPresse)

I sondaggi politici elettorali hanno approfondito invece il pensiero dell'elettorato italiano: se la legge dello ius soli dipendesse dai cittadini, non se ne farebbe nulla. Lo testimonia un sondaggio di Termometro Politico risalente al mese scorso: il 63% degli intervistati si è dichiarato contrario, solo il 33,3% è invece favorevole. Per molti questa proposta di legge è un tentativo per accrescere il voto dei partiti di governo, in particolare del Partito Democratico. Così la pensa il 58,1% degli intervistati. Inoltre, la maggioranza degli intervistati ritiene che che lo ius soli possa portare ad una "sostituzione etnica": si tratta del 51,4%. Quello dell'immigrazione è un tema caldo per gli italiani, non a caso il dibattito è acceso anche per quanto riguarda lo ius soli e lo sarà ancor di più quando si avvicineranno le elezioni. Di ieri la notizia dell'attacco di Matteo Salvini a papa Francesco, a causa della presa di posizione del Pontefice.

IXE', IL 47% DEGLI ITALIANI FAVOREVOLE A MINNITI

Un altro capitolo rilevante che si lega all'immigrazione è quello relativo alle ONG. La maggior parte degli italiani, stando agli ultimi sondaggi Ixè, valuta positivamente la presa di posizione di Marco Minniti, nonostante il codice di condotta abbia generato diversi attriti con alcune organizzazioni, come Medici senza frontiere. Gli italiani almeno per ora sono dalla parte del ministro dell'Interno. Il 46% degli intervistati valuta positivamente il suo operato, mentre il 17% avrebbe adottato una linea troppo severa. Un altro 18% invece assicura addirittura il contrario, cioè che Minniti debba fare di più. C'è anche una parte del campione che preferisce non esprimersi, ma in linea di massima per ora sta vincendo la posizione presa dal ministro dell'Interno, quindi "vince" quella governativa. Gli italiani dunque in questo caso si fidano più del governo che delle ONG, dalle quali si aspettano maggiore trasparenza.

