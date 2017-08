SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Fiducia in Gentiloni, ma il M5S sorpassa il PD

Sondaggi Politici, Paolo Gentiloni (Foto: LaPresse)

I parlamentari vanno in ferie, ma prosegue l'analisi dei sondaggi politici elettorali. Da settembre potranno essere tirate nuove somme, ma i dati finora a disposizione sono comunque utili per fare il punto della situazione sulle intenzioni degli italiani. Lo ha fatto ad esempio Index Research per In Onda. Il sondaggio ha innanzitutto approfondito la questione relativa alle intenzioni di voto: il primo partito sarebbe il Movimento 5 Stelle con il 28,3%, a seguire il Partito Democratico con il 25,6%. Il terzo partito in Italia sarebbe la Lega Nord, che ha staccato Forza Italia: il Carroccio viaggia sul 14,4%, mentre lo schieramento guidato da Silvio Berlusconi è al 13,3%. Tra i partiti più piccoli spicca Fratelli d'Italia con il 5,4%. Da non sottovalutare i dati relativi agli indecisi, che sarebbero il 17,5%, mentre ancor più grande è la platea di chi dichiara di non aver intenzione di votare: è il 38,2% degli intervistati.

LEADER POLITICI, CHI ISPIRA FIDUCIA?

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di agosto non hanno indagato solo sulle intenzioni di voto degli italiani, ma anche sulla fiducia nei confronti dei leader politici. A partire da quella per l'attuale presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni: riscuote il 30% della fiducia, mentre il Governo nel suo complesso è al 22%. Interessante il testa a testa tra Matteo Renzi e Beppe Grillo, nonostante quest'ultimo non intenda scendere personalmente in campo, preferendo restare la guida del Movimento 5 Stelle. Per entrambi si parla di un vero e proprio testa a testa, ma sono tallonati da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. C'è scarsa fiducia invece in Pierluigi Bersani e Giuliano Pisapia. Interessante è il dato relativo al centrodestra: netto il sorpasso del segretario della Lega Nord su Silvio Berlusconi, che ora è insidiato da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia riscuote quasi la stessa fiducia che può vantare proprio il numero uno di Forza Italia.

© Riproduzione Riservata.