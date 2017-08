Sondaggi politici elettorali/ Balzo in avanti della Lega Nord: è Salvini il leader del centrodestra

Sondaggi Politici, Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

La situazione politica italiana: questo il focus degli ultimi sondaggi elettorali. Qualcosa è cambiato nelle intenzioni di voto negli ultimi mesi e a testimoniarlo è l'analisi dei dati raccolti da Ixè. In lieve calo il Movimento 5 Stelle, che era di poco dietro il Partito Democratico: a fine luglio i grillini erano al 27,2%, mentre ora sono al 27%. Due decimi in meno, mentre i dem restano stabilmente al 27,3%. Cresce la Lega Nord, che ha toccato la quota del 15%: un balzo in avanti rispetto al 14,8% di luglio. Allo stesso modo si registra una crescita di gradimento di Fratelli d'Italia, che dal 4,3% è salito al 4,5%. Questo discorso non può essere fatto invece per Forza Italia, che sta perdendo terreno: dal 13,5% è sceso al 13,3%. Faticano anche a sinistra, in particolare Sinistra Italiana/SEL che dal 2,7% è sceso al 2,3%. Stabile M. Democratici e Progressisti, che resta fermo al 3,5%. Più bassa la percentuale di NCD-UDC, peraltro in calo: dal 2,6% si passa al 2,5%.

SALVINI CONVINCE: NUOVA GUIDA DEL CENTRODESTRA

Qualcosa sta cambiando anche nella percezione dei segni della ripresa economica secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali. L'istituto Ixè infatti ha monitorato questo aspetto: a luglio il 72% degli intervistati sosteneva di non percepire la ripresa economica, ma a distanza di un mese circa questa percentuale è scesa al 71%. Il calo è davvero minimo, e infatti la platea di chi non crede che l'Italia sia uscita dalla recessione resta ampia, ma qualcosa pian piano comincia a cambiare. Di certo c'è che negli ultimi tempi è cresciuto il gradimento per Matteo Salvini: a luglio il 29% degli intervistati lo considerava il leader del centrodestra, quindi era avanti Silvio Berlusconi con il 31%. A distanza di un mese molto è cambiato: il segretario della Lega Nord è passato al 32%, mentre il leader di Forza Italia è sceso al 29%. Stabile invece Giorgia Meloni, che non si è smossa dal 9% e che non sembra in grado di insidiare i due "alleati".

