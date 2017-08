Sondaggi politici elettorali/ PD davanti, ma il vantaggio su M5S è minimo

Sondaggi politici elettorali, Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

Le urne sono ancora lontane, ma prima o poi si andrà a votare. Se si potesse votare ora, il Partito Democratico avrebbe la maggioranza relativa. Lo dicono gli ultimi sondaggi elettorali, che hanno scattato una "fotografia" alle intenzioni di voto degli italiani. L'ultimo effettuato da Alessandro Amadori per Affaritaliani attesta il 28% dei consensi ai dem, che si piazzerebbero così davanti al Movimento 5 Stelle. Il vantaggio sui grillini però è minimo: sono francobollati al 27%. A far notizia è allora la crescita esponenziale della Lega Nord: Matteo Salvini ha trascinato il Carroccio al 15%. Si tratta peraltro di una percentuale che lo pone in netto vantaggio su Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi è in ripresa, ma è pur sempre al 13%. Può sorridere invece Giorgia Meloni, visto che Fratelli d'Italia può vantare il 5%. Non se la passano bene quelli della sinistra extra-Pd: solo se fossero uniti, raccoglierebbero il 7%.

TRUMP VS PUTIN: CHI SUSCITA MAGGIORE FIDUCIA?

Tra Vladimir Putin e Donald Trump non c'è partita: un sondaggio sulla fiducia nei leader certifica che il presidente russo raccoglie più fiducia del collega americano. L'analisi è stata effettuata dall'Istituto internazionale Pew Research, che ha condotto l'indagine in 36 nazioni, tra cui anche l'Italia. Putin è in vantaggio su Trump in 22 stati, mentre il tycoon riesce a primeggiare solo in 13 nazioni. Resta la Tanzania, dove il sondaggio ha a sorpresa regalato una situazione di pareggio. I risultati di questo sondaggio testimoniano l'ascesa della figura di Putin, mentre Trump ad un anno dalla sua elezione alla Casa Bianca appare in difficoltà e poco gradito. In Italia chi l'ha spuntata? Più fiducia l'ha raccolta Vladimir Putin (26%) che però l'ha spuntata sul presidente americano per un solo punto percentuale. Altrove invece il divario emerso è stato molto più ampio. Si tratta comunque di un sondaggio interessante per capire quale tra i due leader gode di maggiore fiducia a livello internazionale.

