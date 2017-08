Sondaggi politici elettorali/ Fiducia ministri: Franceschini meglio di Delrio e Martina

Sondaggi politici elettorali, Dario Franceschini (Foto: LaPresse)

Gli ultimi sondaggi politici elettorali non hanno approfondito solo la questione relativa alle intenzioni di voto, ma hanno anche affrontato il tema della fiducia suscitata dai ministri dell'attuale governo. La classifica è stata stilata dall'istituto Piepoli, secondo cui in vetta c'è Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e Turismo con il 55%. Segue Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e Trasporto, mentre il 50% della fiducia vantano Maurizio Martina (Agricoltura), Domenico Minniti (Interno) e Pier Carlo Padoan (Economia). Agli ultimi posti di questa speciale classifica Andrea Orlando, al dicastero della Giustizia, e Roberta Pinotti, ministro della Difesa, con il 45%; fanalino di coda Anna Finocchiaro, ai rapporti col Parlamento, al 41%. Per quanto riguarda, invece, le intenzioni di voto, in piena estate Partito Democratico e Movimento 5 Stelle erano molto vicini: i dem al 29%, i grillini al 28,5%. Sarà interessante capire l'evoluzione di questo testa a testa. Si parlava anche di un duello tra Forza Italia e Lega Nord, con il partito di Matteo Salvini in leggero vantaggio: 13,5% sul 13% attestato al partito di Silvio Berlusconi.

WINPOLL, COME FINIRA' IL REFERENDUM DI VENETO E LOMBARDIA?

Il 22 ottobre i cittadini di Veneto e Lombardia si recheranno alle urne per esprimersi sul tema del referendum sull'autonomia nelle rispettive regioni. A tal proposito risulta particolarmente interessanti i sondaggi politici elettorali: Winpoll Srls lo ha realizzato per Libero, indagando sulle intenzioni dei cittadini chiamati alle urne. Il primo dato è confortante: la maggior parte dei veneti e lombardi è a conoscenza del referendum. Il 68% degli intervistati ha assicurato di esserne a conoscenza, mentre il 23% lo era vagamente. Solo il 9% ha rivelato di non saperne nulla. Ma quanti andranno a votare? Il 49% è sicuro di recarsi alle urne, mentre il 17% è incerto, ma proiettato per il voto. L'11% sicuramente non andrà a votare, il 9% probabilmente no, mentre il 14% semplicemente non sa se andrà a votare. Il sondaggio in questione ha poi indagato sul voto tra chi andrà sicuramente a votare: il 94% voterà per l'autonomia della propria regione, solo il 6% voterà il No.

