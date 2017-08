SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Attentati Islam: è l’Italia il Paese più spaventato al mondo

Sondaggi politici, premier Paolo Gentiloni (LaPresse)

Curioso e allo stesso tempo indicativo il risultato dei sondaggi politici internazionali condotti da Pew Research (e proposti da Termometro Politico): dopo l’ennesimo attentato dell’Isis in Europa, questa volta a Barcellona, la sensazione e la paura per possibili altri attacchi dell’estremismo islamico è purtroppo sempre più alta. E il popolo che più teme l’avanzata dell’estremismo con nuovi attentato è l’unico Paese che ancora non ha avuto un episodio su larga scala in questo senso: l’Italia. I cittadini italiani sono infatti i più scettici sull’Islam e in generale temono più degli altri cittadini mondiali recensiti sul sondaggio di Pew Research la mano nera dell’Isis sul proprio territorio. L’89% dei cittadini italiani intervistati si dice molto preoccupato per l’estremismo islamico nel propio Paese, davanti alla Spagna e alla Germania (82% e anche gli ultimi ad aver avuto terribili stragi dello Stato Islamico); dietro tutti gli altri, con gli Ungheresi all’80%, Regno Unito e Francia al 79%, Olanda al 76%, Grecia al 74% e Polonia al 67%, molto al di sotto della media europea (79%). Fuori dai nostri confini, la paura dei cittadini Usa segna il 72% delle percentuali, nel vicino Canada invece “solo” il 56%.

WINPOLL, REFERENDUM AUTONOMIA: SPOPOLA LA LEGA

Per il prossimo 22 ottobre la sfida del Referendum Autonomia in Lombardia e Veneto è ormai lanciata e gli elettori, secondo i nuovi sondaggi politici riportasti da Winpoll, sembrano quasi completamente schierati per la proposta dei Governatori Maroni e Zaia. È dunque per ora un ipotetico successo della Lega Nord che ha invitato i cittadini lombardi e veneti di esprimersi su maggiori autonomie nella propria regione. Mentre fino a qualche tempo fa ne era a conoscenza ancora poca parte della cittadinanza, ora chi non è per nulla a conoscenza del referendum è ristretto al 9%, mentre il 91% (68% perfettamente, 23% vagamente) è informato sulla chiamata alle urne al Nord. I risultati ad oggi? Bagno di consensi per la Lega con il 94% che è pronto a votare “Sì” , come spiega il sondaggio Winpoll, e solo il 6% che invece voterebbe “No” alla richiesta di maggiori autonomie per le due Regioni più ricche d’Italia. (agg. di Niccolò Magnani)

