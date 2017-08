SONDAGGI POLITICI/ Cinque Stelle soli al Governo? I numeri mancano…

Sondaggi Politici, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, INDEX: M5S DA SOLO AL GOVERNO?

Nei sondaggi politici analizzati da Index Research si scopre come una delle principali forze politiche in Parlamento, al momento la prima lista per preferenze nelle intenzioni di voto, in realtà non ha la “fiducia” dell’elettorato perché possa arrivare al governo con le sole proprie forze. Circa il 57,3% degli elettori intervistati infatti pensa che alle prossime elezioni politiche i voti necessari per andare al governo non saranno sufficienti e che quindi Grillo, Di Maio e Di Battista dovranno cercare un alleato di governo, opzione alquanto complessa vista la totale incapacità in questi anni a trovare una sponda in qualche altra forza politica, ma nemmeno la volontà di farlo. Il 32,9% invece pensa che i grillini ce la facciano ad avere la maggioranza stabile per poter governare: chi di loro avrà ragione? E soprattutto, il M5s avrà intenzione di legare un’alleanza anche se al di fuori delle proprie convinzioni “ideologiche”?

DEMOPOLIS: I FATTI “TOP” DEL 2017, A SORPRESA RENZI…

Curioso e interessante il sondaggio espresso da Demopolis per il Barometro Politico: è stato infatti chiesti agli intervistati quali fatti degli ultimi 10 mesi (da novembre 2016 fino a tutto il 2017) hanno segnato l’attenzione maggiormente. Potendo dare anche più risposte contemporaneamente, il risultato dovrebbe far riflettere Matteo Renzi e la segreteria del Pd: la sconfitta del segretario e la vittoria del No al referendum costituzionale risultano infatti con il 78% il “fatto” dell’anno finora, battendo tutti gli altri fatti “top” avvenuti in questi ultimi 10 mesi. Seguono infatti con il 67% i gravissimi attentati terroristici lungo l’Europa, o anche l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca (con il 60%). Stupiscono per il 56% le tragedie sorte dal terremoto, in particolare la strage all’Hotel Rigopiano, e per il 51% l’elezione di Macron all’Eliseo in Francia: seguono le primarie Pd con rielezione di Renzi (45%) che dimostrano come l’attenzione degli italiani intervistati sia parecchio incentrata sui temi della politica, diversamente da quanto si possa pensare con le ultime cifre in media dell’astensione per le prossime urne politiche. La protesta contro la politica non significa il non interesse, anzi…

