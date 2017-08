Sondaggi Politici Elettorali/ Voto Sicilia: M5s primo partito, Pd ‘paga’ per il governo Crocetta

Sondaggi Politici, Beppe Grillo (LaPresse)

Il vero appuntamento politico del prossimo imminente autunno è l’elezione del Consiglio Regionale in Sicilia: i sondaggi elettorali nelle prossime settimane vedranno andare in molte occasioni le analisi proprio sul territorio siciliano, fondamentale per capire le coalizioni e le forze da mettere in campo per i vari partiti nel decisivo appuntamento di primavera con le vere Politiche 2018. Intanto, a ben vedere le rilevazioni del sondaggio Index, il Movimento 5 Stelle viaggia a pieno ritmo verso la vittoria e l’affermazione schiacciante contro i rivali del centrodestra (unito o no, ancora non si sa) e il Partito Democratico, letteralmente doppiato dalla candidatura di Cancellieri, vincente alle primarie grilline di un mese fa. I dati sono schiaccianti e mettono più di un campanello di allarme per i rivali di Grillo e Di Maio: M5s al 34%, prima lista in Sicilia e più che doppiato il partito di Renzi, al 13%, che paga il “cattivo” governo del Presidente Crocetta (stando ad altri sondaggi espressi negli ultimi mesi). Dietro tutti gli altri: Forza Italia al 12%, Fdi al 5%, Ap al 6%, Articolo 1 al 4%.

IXÈ, FIDUCIA LEADER: GENTILONI BATTE RENZI

E M5S Nei sondaggi prodotti da Ixè vengono svelate le ultime analisi sulla fiducia personale nei vari leader politici italiani e la “sorpresa” degli ultimi mesi viene confermato: il lavoro sul fronte migranti, sulla gestione della maggioranza e sui rapporti con l’Unione Europea, hanno consegnato a Paolo Gentiloni la palma del politico più ammirato e stimato in Italia, stracciando sia Renzi che i rivali del Movimento 5 Stelle. L’attuale premier sfonda quota 32% di fiducia, davanti al suo predecessore e capo di partito, con il 25% e in netto calo: dietro tutti gli altri leader, con la sfida interna al centrodestra che vede Salvini battere Berlusconi (23% vs 17%), mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre al 18% di Luigi Di Maio e al 16% di Beppe Grillo, addirittura meno della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni al 16%.

© Riproduzione Riservata.