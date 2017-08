Sondaggi Politici/ Renzi col ‘vento in poppa’ e Grillo in calo: fiducia leader nella ‘top 7‘

Sondaggi Politici, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, INDEX: FIDUCIA LEADER, RISALE RENZI

Complice il periodo di estivo, complice la non semplice gestione della “bolla” Roma con Virginia Raggi in grossa difficoltà, Renzi recupera terreno nei sondaggi politici sulla fiducia nei principali leader. Un recupero importante che comunque non lo proietta ai numeri dei primi anni di governo, ma che fa capire come l’elettorato dem non sia ancora del tutto “scontento” del proprio segretario e dunque pronto a rivotarlo. Al 24% Matteo Renzi nel sondaggio stilato da Index Research in questa prima settimana di agosto lo troviamo alla stessa posizione di Beppe Grillo, rimasto in stallo dopo la (mala?) gestione Roma in queste ultime settimane; dietro di loro Matteo Salvini si conferma il leader più in fiducia dell’intero centrodestra, con il 22% che batte il 18% di Silvio Berlusconi e il 17% di Giorgia Meloni. Di Maio fa peggio del suo leader, con il 21% mentre il duo di sinistra extra Pd, Bersani e Pisapia, non vanno oltre al 13% per il leader di Mdp e 9% per il protagonista di Campo Progressista.

TERMOMETRO: ELEZIONI SICILIA, IN VANTAGGIO CANCELLIERI

Sarà un plebiscito per M5s l’elezione delle Regionali in Sicilia nel prossimo Autunno, “antipasto” della chiamata nazionale ad inizio 2018? I sondaggi stilati finora mostrano come il Movimento 5 Stelle sia in costante crescita per quanto riguarda le intenzioni di voto rispetto agli altri candidati (che ancora mancano all’appello come ufficialità). Per l’elezione a Palazzo d’Orleans Giancarlo Cancellieri, vincitore della primarie grilline giusto un mese fa, la strada sembra spianata verso il voto post Crocetta: tra il 30 e il 35% viene dato il candidato M5s, che potrebbe fare man bassa contro gli avversari di centrodestra e soprattutto centrosinistra, data in profonda crisi dopo l’esperienza non certa positiva sotto tutti i fronti della giunta Crocetta. I renziani sono infatti dati sotto il 20% mentre il vero avversario per Cancellieri potrebbe essere Nelio Musumeci, finora appoggiato da Fratelli d’Italia e Lega Nord, che sta cercando di riunire il centrodestra anche con Alternativa Popolare e Forza Italia. Un’impresa non facile che però finora porterebbe, con un’unica lista di centrodestra, a sfiorare il 30% e andare così a ballottaggio con il Movimento 5 Stelle.

