SONDAGGI POLITICI/ Crisi & Governo: chi frena il cambiamento in Italia?

SONDAGGI POLITICI, SWG: LA CRISI E IL MANCATO CAMBIAMENTO IN ITALIA

Un interessante sondaggio espresso da Swg ha provato a ricostruire i “motivi” che ad oggi, secondo gli intervistati, vedono frenare il cambiamento e le riforme nel nostro Paese. Da Renzi fino ai grillini, passando per il centrodestra, le ricette per uscire dalla crisi sono tante e nelle prossime elezioni si vedrà chi avrà avuto maggiore incidenza e convinzione nella campagna elettorale. Ma secondo i dati dei sondaggi pubblicati da Swg si può osservare quali sono i maggiori “freni” ritenuti tali dagli italiani intervistati: al primo posto con il 40% sono le lobby delle grandi imprese, seguiti a larga distanza dai dirigenti della Pubblica Amministrazioni con il 23% delle votazioni. Male anche i sindacati che vengono visti non più come risorsa ma come problema (per il 16%), cui seguono le corporazioni professionali e micorporazioni di interessi (al 14%) e la magistratura amministrativa (al 13%), meno “grave” come freno invece la magistratura primaria e nazionale, ferma all’11%.

PIEPOLI: IL RECUPERO DEL PD

I sondaggi politici redatti dall’Istituto Piepoli in questa prima settimana di agosto vedono il Partito Democratico in forte recupero nelle intenzioni di voto, superando di nuovo il Movimento 5 Stelle e confermandosi lista unica prima d’Italia. Diciamo lista perché se si guarda ai meri numeri delle presunte coalizioni, il centrodestra arriverebbe oltre il 30% riunendo Forza Italia (13,3%), Lega Nord (13,9%) e Fratelli d’Italia (4,5%) e supererebbe i rivali del “tripartito 2.0” Renzi con il 28,4% e Grillo con il 28% (in stallo per il caso-Raggi). Dietro gli altri partiti non salgono, specie la Sinistra anti-Renzi che non riesce ad andare oltre al 3,6% del Mdp e al 2,3% per Sinistra Italiana. Campo Progressista non va oltre l’1,3% mentre Alfano con Alternativa Popolare scende sotto il 3% (2,7% nell’ultimo sondaggio).

