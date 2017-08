Sondaggi Politici/ Gentiloni ‘ruba’ la scena a Renzi: fiducia leader con Di Maio in calo

Sondaggi politici, premier Paolo Gentiloni (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI, IXÈ: LA CLASSIFICA DEI LEADER

Matteo Renzi può dire di aver battuto la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle, ma anche Berlusconi e la sinistra extra-Pd. Ma allora, perché non resta il primo leader nei sondaggi sulla fiducia personale? Perché il suo amico e “nominato” premier dopo le dimissioni del Segretario dem, riscuote molto più successo e consensi di lui: Paolo Gentiloni è anche per il mese di luglio il politico con maggior fiducia secondo i dati del sondaggio Ixè. Con il 32% l’attuale premier si proietta verso i propri mesi dimostrando come il Pd non sia solo Renzi, comunque al secondo posto ma staccato al 26%. Dietro tutti gli altri, con Salvini che non sale - al 22% - e con un Movimento 5 Stelle che non fa nel consenso dei suoi leader la sua forza migliore. Di Maio al 19%, Beppe Grillo al 16%. In mezzo gli altri due “segmenti” del centrodestra con cantiere in corso: Silvio Berlusconi al 18%, Giorgia Meloni al 17%.

INDEX: RENZI IN CALO, FORBICE CON M5S SI ALLARGA

Matteo Renzi sì, Matteo Renzi no. Negli ultimi sondaggi politici la situazione del Pd è in altalena, per alcuni istituti statistici le sue quotazioni sono in rialzo, per altri in ribasso. Ad esempio, per le intenzioni di voto espresse da Index, si scopre che la forbice tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è tutt’altro che ridotta. Con il 28,3% i grillini prendono il largo, mentre i renziani subiscono battuta d’arresto fino al 25,6%; dietro resta stabile il centrodestra con Forza Italia che sale fino a 13,3%, Lega Nord di Salvini al 14,4% e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni fino al 5,4%. Dietro il “vuoto”, visto che sia Alternativa Popolare che la Sinistra non navigano in ottime acque: Mdp 3,5%, Sinistra Italiana al 2,2% e Alfano al 2%.

