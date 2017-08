RETROSCENA/ C'è Telecom dietro il "patto" Berlusconi-Renzi in Sicilia

Matteo Renzi (Lapresse)

Bersani si mangia le mani: se non si fosse incaponito nel 2013 all'inseguimento delle falangi pentastellate forse avrebbe oggi maggiore appeal anche nei confronti di Renzi. E si morde le mani perché capisce l'evanescenza di Pisapia, incapace di assicurare la competizione tra il centro sinistra-ulivo e la corte renziana.

Bersani rimane in quell'area, con Prodi, il più conosciuto e credibile. Nulla di più facile che alla fine si debba ricorrere a lui per correre da premier alle elezioni, piuttosto che all'avvocato milanese "pochi amici-buona musica", o addirittberlusconi,ura, al filiforme Speranza. E del resto, è ormai dilagante il ritorno dell'usato sicuro.

Lo è senza dubbio Berlusconi. La "remise en forme" di Merano c'è e lo consegna tirato a puntino per la campagna elettorale forte di una parola d'ordine: la rivoluzione liberale, che se non fosse una cosa estremamente seria per un paese come il nostro, strapperebbe più di un sorriso.

Ma alla categoria dell'usato ancorché poco affidabile appartiene ormai anche lo stesso Matteo Renzi. Più che usato, usurato.

Da Franceschini ad Orlando, da Zanda a Russo allo stesso Cuperlo hanno ormai tutti capito che se Matteo fa le liste son dolori. Ed hanno deciso di fermarlo prima. Appuntamento per il 5 novembre, giorno della grande e temuta ordalia siciliana.

A sorpresa, ma non troppo, il solo disposto a giurare sulla novità Renzi si chiama Michele Emiliano. Capìta con acume levantino la debolezza dell'altro, si è offerto per un granitico accordo di cui si sa ancora troppo poco.

Anche Berlusconi prova a dare una mano al verdiniano Matteo da Rignano. Pasticciando in Sicilia come ha fatto poco tempo addietro con Marchini e Meloni a Roma, può ridare fiato al suo avversario specie se ottiene da questi concreti impegni sul destino di Telecom.

Grillo per una volta si improvvisa saggio. Ha schierato le truppe di Trinacria con fare meticoloso. Ha programmato 390 comizi in altrettanti comuni siciliani. Ha mobilitato i quadri nazionali del movimento obbligandoli tutti alle ferie sulle spiagge sicule. Spara bordate sul tema migranti e tranquillizza gli imprenditori. Non è più una novità. Ma per quelli che hanno fatto indigestione di Boschi e Lotti come in precedenza di Brambilla e Pascale, forse è il pregio più grande.

L'estate sta finendo, torna con i colori tenui dell'autunno il vento dei candidati déjà-vu. Quanti italiani torneranno a vedere un film già visto?

