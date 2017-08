SONDAGGI POLITICI/ Ritorno alle urne? Agli italiani sta bene Gentiloni (8 agosto 2017)

Paolo Gentiloni (Foto: Lapresse)

Emerge uno scenario parecchio sorprendente dagli ultimi sondaggi politici effettuati dall'istituto Ixé per la trasmissione di Rai 3, Agorà. Buone notizie in particolare per l'esecutivo Gentiloni e negativi per quanti si augurano che il governo naufraghi tra un'insidia e l'altra in Parlamento. Alla domanda su quando si augurano di tornare al voto, gli italiani fanno capire di non avere tutta questa fretta di ritornare alle urne, come invece avveniva qualche tempo fa. Se è vero che il 39% degli intervistati non vede l'ora di rinnovare il Parlamento e indica l'autunno come periodo ideale per le prossime Politche, d'altro canto la percentuale maggioritaria nel Paese sembra essere quella che auspica l'arrivo a fine legislatura dell'esecutivo a guida Paolo Gentiloni. Ad indicare questa opzione è infatti il 55% degli intervistati. Soltanto il 6% si trincera dietro un "non sa" che comunque non risulta negativo per la compagine governativa.

SONDAGGI POLITICI, ULTIME NOTIZIE 8 AGOSTO 2017

LEADERSHIP NEL CENTRODESTRA

Fra i dati più interessanti emersi dal sondaggio realizzato da Ixé per Agorà vi è quello riguardante la battaglia per la leadership nel centrodestra. Attualmente si profila un vero e proprio testa a testa fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, con il primo che al momento sembra leggermente avvantaggiato nella percezione dell'elettorato. In particolare il 43% di quello di centrodestra indica nel segretario della Lega Nord il nuovo leader della coalizione, ma Berlusconi - sempre in attesa della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - fa sentire il suo fiato sul collo con il 39%. Testa a testa ancora più appassionante quando ad essere intervistato è l'intero corpo elettorale. In questo caso, alla domanda:"Chi è attualmente il leader del centrodestra, secondo lei?", il 30% risponde Salvini, il 29% Berlusconi.

