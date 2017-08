Sondaggi politici/ Fiducia nei principali leader: Gentiloni primo, Berlusconi ultimo (9 agosto 2017)

Sondaggi politici - Paolo Gentiloni (Foto: LaPresse)

Dagli ultimi sondaggi politici emerge un quadro sorprendente: c'è fiducia nell'operato di Paolo Gentiloni, secondo nella classifica stilata dall'Istituto Piepoli per SkyTg24. L'attuale premier riscuote il 44% della fiducia, mentre il Capo dello Stato Sergio Mattarella è al 57%. L'ex presidente del Consiglio, ora solo segretario del Partito Democratico, ha il 30% di fiducia. Segue Luigi Di Maio con il 28%. Più indietro nella classifica Matteo Salvini (25%), Angelino Alfano (24%), Pierluigi Bersani (23%), Giuliano Pisapia (22%), Giorgia Meloni (21%). A sorpresa all'ultimo posto per fiducia c'è Silvio Berlusconi, che ottiene solo il 17%. L'Istituto Piepoli ha anche analizzato le intenzioni di voto nel suo ultimo sondaggio: al primo posto c'è il Partito Democratico, che racogglie il 28,4% di consensi. Al secondo invece staziona il Movimento 5 Stelle con il 28%, mentre per il ruolo di terzo partito del Paese la lotta è tra la Lega Nord (13,9%) e Forza Italia (13,3%).

SONDAGGI POLITICI, ULTIME NOTIZIE 9 AGOSTO 2017

INDEX RESEARCH: INTENZIONI DI VOTO, M5S VS PD

Secondo il sondaggio politico di Index Research, realizzato per In Onda, sarebbe il Movimento 5 Stelle in vantaggio sul Partito Democratico per quanto riguarda le preferenze. Nelle intenzioni di voto infatti i grillini raccoglierebbero il 28,3%, mentre più indietro sono i dem, al 25,6% delle preferenze delle persone coinvolte nel sondaggio. Lega Nord confermerebbe invece il vantaggio su Forza Italia: questi ultimi sono al 13,3%, mentre il partito di Matteo Salvini viaggia sul 14,4%. Il primo tra i piccoli partiti è invece quello di Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia è al 5,4%. C'è però una fetta importante di persone che fa riflettere: sono quelle che hanno dichiarato di non votare, e sono il 38,2%. Ecco, si tratta di una percentuale ben superiore a quelle raccolte dai partiti, anche se il centrodestra scendesse in campo per le elezioni politiche con un fronte unito. Questo dato, più degli altri, dovrebbe invitare alla riflessione.

